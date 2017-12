Aydın’da Yürekler Kudüs’le Atıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasına Aydın'daki LED ekranlardan "Bugün Kudüs için birlik zamanıdır" ve "Kudüs...

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasına Aydın'daki LED ekranlardan "Bugün Kudüs için birlik zamanıdır" ve "Kudüs barışın ve hoşgörünün başkentidir" yazılı metinler yayımlayarak protesto etti. Ayrıca Atatürk Kent Meydanı'na asılan pankartlarla da bu karara tepki gösterildi.

Başkan Çerçioğlu: Karar kabul edilemez

Bir yandan dijital ekranlarda ve pankartlarla Kudüs ile ilgili kararı protesto eden diğer yandan konuyla ilgili mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararı kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu gelişme Ortadoğu'daki ateş çemberinin içerisine atom bombası atılmasından farksızdır. Ortadoğu'da barışı isteyen, barışı bekleyen herkes bu kararla birlikte umutsuzluğa düşmüştür. Kabul edilemeyecek bu karardan bir an önce geri adım atılması gerekmektedir. Bizler yaşadığımız coğrafyamızda barışın ve sağduyunun hâkim olmasını istiyoruz, acının ve gözyaşının değil. Her zaman mazlum halkların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu mübarek cuma gününde belirtmeliyiz ki; Filistin halkının ve Kudüslü Müslümanların her zaman yanında olacağız. Kudüs inançların ve hoşgörünün merkezidir. Kudüs'ün herkesi kucaklayan bir yer olmaktan çıkarılıp, bu hoşgörü merkezini kanın ve gözyaşının merkezi haline getirecek adımlar atılmamalıdır. "Yurtta barış dünyada barış" ilkesinden asla ödün vermeyerek mazlum milletlere örnek olmuş bir ülke olarak bu karar kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.