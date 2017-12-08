  • BIST 107.556
  • Altın 154,262
  • Dolar 3,8456
  • Euro 4,5121
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 13 °C

Aydın’da Yürekler Kudüs’le Atıyor

» »
Aydın’da Yürekler Kudüs’le Atıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasına Aydın'daki LED ekranlardan "Bugün Kudüs için birlik zamanıdır" ve "Kudüs...

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasına Aydın'daki LED ekranlardan "Bugün Kudüs için birlik zamanıdır" ve "Kudüs barışın ve hoşgörünün başkentidir" yazılı metinler yayımlayarak protesto etti. Ayrıca Atatürk Kent Meydanı'na asılan pankartlarla da bu karara tepki gösterildi.

Başkan Çerçioğlu: Karar kabul edilemez

Bir yandan dijital ekranlarda ve pankartlarla Kudüs ile ilgili kararı protesto eden diğer yandan konuyla ilgili mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararı kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu gelişme Ortadoğu'daki ateş çemberinin içerisine atom bombası atılmasından farksızdır. Ortadoğu'da barışı isteyen, barışı bekleyen herkes bu kararla birlikte umutsuzluğa düşmüştür. Kabul edilemeyecek bu karardan bir an önce geri adım atılması gerekmektedir. Bizler yaşadığımız coğrafyamızda barışın ve sağduyunun hâkim olmasını istiyoruz, acının ve gözyaşının değil. Her zaman mazlum halkların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu mübarek cuma gününde belirtmeliyiz ki; Filistin halkının ve Kudüslü Müslümanların her zaman yanında olacağız. Kudüs inançların ve hoşgörünün merkezidir. Kudüs'ün herkesi kucaklayan bir yer olmaktan çıkarılıp, bu hoşgörü merkezini kanın ve gözyaşının merkezi haline getirecek adımlar atılmamalıdır. "Yurtta barış dünyada barış" ilkesinden asla ödün vermeyerek mazlum milletlere örnek olmuş bir ülke olarak bu karar kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • Polis Dilencilere Göz Açtırmıyor08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • Mhp’li Samanlı’dan Abd’nin Kararına Tepki08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • Bandırma’dan Abd’ye Kudüs Tepkisi08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • İnegöl Kudüs İçin Tek Yürek08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Başkan Asya, Abd’nin Kudüs Kararını Kınadı08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Sahiplerini Buldu08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Tut İlçesinde Kudüs Eylemi08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Başkan Bilal Demirci: Kudüs Davamızdır08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Eller, Kudüs İçin Duaya Açıldı08 Aralık 2017 Cuma 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti