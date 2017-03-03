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Aydın’daki 175 Bin Öğrenci İle Tek Tek İlgilenilecek

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Aydın’daki 175 Bin Öğrenci İle Tek Tek İlgilenilecek
Aydın'da iki hafta önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aydın'da her biri diğerinden değerli 175 bin öğrenci...

Aydın'da iki hafta önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aydın'da her biri diğerinden değerli 175 bin öğrenci ile tek tek özel ilgilenileceğini belirtti. Bu kapsamda yeni bir proje başlatan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli eğitim ordusu eğitimi sadece okulda öğrenci ile değil evlerde de velilerle iş birliği içinde sürdürecek.

Kayseri'de görev yaptığı 4 yıl içerisinde Kayseri'nin Türkiye genelinde 20. sırada olan eğitimdeki başarısını 2. sıraya yükseltmesi ve görev yaptığı her gün için eğitime 2 derslik kazandırması ile ünlü olan Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aydın'da düzenlenen bir programda öğretmenlere seslendi. Daha önce görev yaptığı Kayseri'ye 4 yıllık görev süresi içerisinde 157 okul, 2 bin 726 derslik kazandıran Çandıroğlu, "Aydın için hep birlikte dertlenmeliyiz. Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek olmalı" dedi.

Bu ülkede yaşayan, vatanını, milletini seven herkesin geçmişe ve geleceğe yönelik vefa borcu olduğunu belirterek konuşmasına "Vafa'nın tanımını yaparak başlayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Vefa aynı zamanda geçmişe sahip çıkmak demektir. Eğitimciler olarak Aydın'daki 175 bin evladımız yegane değerimizdir. Bunlara sahip çıkar bağrımıza basarsak, çocuklarımızı çağın gereksinimlerine göre yetiştirirsek vefa borcumuzu ödemiş oluruz. Göreve başlayalı 2 hafta oldu. Allah ömür verirse önümüzdeki günlerde şu kadar olmuş diyeceğiz. Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızın bakiyesi bize yazıyor. Sadece yaptıklarımızın değil yapamadıklarımızın da hesabı olduğunu unutmayalım. Hepimiz Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını bilmeliyiz. Tarihte bir çok ülkeye medeniyet götürmüş bilimde öncülük etmiş bu asil milletin evlatları olarak bugün daha çok çalışmamız lazım. Özümüzü benliğimizi sahip çıkarak güzel günlere ulaşmalıyız" diyerek öğretmenlerin geleceğe yön verecek her şeyden önce milli bilince sahip gençler yetiştirmesini istedi.

Aydın’daki 175 Bin Öğrenci İle Tek Tek İlgilenilecek

Aydın’daki 175 Bin Öğrenci İle Tek Tek İlgilenilecek

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