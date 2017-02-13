Aydın’daki Fetö Soruşturmasında 26 Kişi Daha Tutuklandı

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son 15 günde adliyeye sevk edilen 26 kişi tutuklandı.

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son 15 günde adliyeye sevk edilen 26 kişi tutuklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede; "15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliği ile demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak ilimizde yapılan mücadele kapsamında 30 Ocak 2017 ile 13 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında görevli 6 kişi tutuklanmış, 4 kişi hala gözaltında olup, 27 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 20 kişi tutuklanmış, 2 kişi gözaltında olup, 153 kişinin aranmasına devam edilmektedir" denildi.