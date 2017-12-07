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Aydın’daki Fuhuş Operasyonunda 5 Tutuklama

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Aydın’daki Fuhuş Operasyonunda 5 Tutuklama
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından başlattıkları operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl genelinde yapılan eş zamanlı operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 4'ü yabancı uyruklu 9 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen 2'si kadın 9 kişi, gözaltına alınmıştı. Fuhuşta kullanıldığı tespit edilen 4 ev ise kapatılmıştı.

Çete liderinin Z.Ş olduğu öğrenilen fuhuş çetesinin şüphelileri S.E., E.T., T.S., A.S., S.Ş ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen O.K, D.C, A.T, M.O, B.T., E.K., A.T. Z.Ş., İ.M ile birlikte Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. I.G, G.S., İ.M., H.E isimli yabancı uyruklu kadınların ise sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkan 14 zanlıdan 5'i "fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek ve insan ticareti yapmak" suçlarından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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