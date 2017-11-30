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Aydın’dan Gelip Edremit’te Fotoğraf Sergisi Açtılar

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Aydın’dan Gelip Edremit’te Fotoğraf Sergisi Açtılar
Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 42 fotoğrafla karma sergi açtı.

Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 42 fotoğrafla karma sergi açtı.

İlçedeki Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nin fuaye salonunda hazırlanan serginin açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş ve davetliler yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler ve fotoğraf tutkunları sergiyi inceledi. Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu'nun 14 fotoğraf sanatçısı tarafından çekilen 40'dan fazla fotoğraf, sergiyi gezenler tarafından yoğun ilgi topladı.

Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu'nun kurucusu, eğitmeni ve fotoğraf sanatçısı Behiç Alparsa, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Alparsa, "Tralleis Fotoğraf Topluluğumuz 2014 yılında 5 arkadaş ile kuruldu. Geçtiğimiz 3 yılda bu dördüncü sergimiz. Çalışmalarımız genelde köy temalıdır. Köy halkını sanatla ve sanatçıyla karşılaştırmaya çalışıyoruz. Bu arada köylünün kendi yaşam ortamında yaşam kültürü ile ilgili olayları belgelemek, geleceğe dönük belge olabilecek fotoğraflar çekmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla, insanlar kendi içinde bulunduğu fotoğrafları görünce sanata olan ilgisi daha farklı oluyor. Ayrıca bir amacımız da, sanatsal fotoğrafların kapalı mekanlarda hapis olarak sergilemek yerine, açık havada sergilemeye çalışıyoruz. Özellikle fotoğrafın çekildiği yerlerde açık hava sergileri gibi. Bunun yanında özgün eserler de oluşturuyoruz. Topluluk üyelerimizin hepsi çalışan insanlar. Her salı günü 3 saatlik toplantılarımız oluyor. 3 yıldır bunu sürdürüyoruz. Çekilen fotoğrafları haftalık olarak değerlendirip tartışıyoruz. Her beldede bu tür sergiler açıp geniş kitlelere ulaşmak dileğindeyiz. Edremit ve Ayvalık bizim için önemliydi. Bu iki ilçemiz de Aydın gibi zeytin meyvesi ortak noktasında buluşan yerler. Biz bu ortak paydaya bir ayak daha kattık. İnsanlar arasında bu tür ortak paydalar arttıkça insanların birbirlerini ve sanatı anlaması daha da kolaylaşır. Gençlerin de fotoğrafa meraklı olmalarını, ailelerinin ise onlara destek olmalarını, önlerini açmalarını istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin de gençleri bu konuda yönlendirmeleri çok iyi olur. Sanat, bireyleri daha iyi birey olmaya yönlendiriyor" dedi.

Sergiyi gezenler için müze bahçesinde ikramlar hazırlandı. Yağmurlu havaya rağmen katılımın yüksek olması dikkat çekerken, sergi Cuma gününe kadar mesai saatleri içinde ücretsiz olarak gezilebilecek.

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