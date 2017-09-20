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Aydın’ın Gururu Batuhan Arslan Bacaksız, Darüşşafaka’da Eğitim Görecek

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Aydın’ın Gururu Batuhan Arslan Bacaksız, Darüşşafaka’da Eğitim Görecek
81 İlden 81 Öğrenci projesi kapsamında bu yıl Aydın'dan sınava girerek başarı gösteren Batuhan Arslan Bacaksız, Darüşşafaka'da okumaya hak kazandı.

81 İlden 81 Öğrenci projesi kapsamında bu yıl Aydın'dan sınava girerek başarı gösteren Batuhan Arslan Bacaksız, Darüşşafaka'da okumaya hak kazandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu ve katma değeri yüksek eğitim projelerinden biri olan, Türkiye İş Bankası'nın Darüşşafaka ile birlikte yürüttüğü "81 İlden 81 Öğrenci" projesi 10. öğretim yılına girdi. Bu kapsamda, Darüşşafaka'ya girmeye hak kazanan 81 öğrencinin yatılılık ve diğer tüm eğitim giderleri İş Bankası tarafından karşılanıyor. 2008-2009 eğitim öğretim yılında başlanan projede İş Bankası'nın okuttuğu çocuk sayısı 618'e ulaştı.

Bu yıl Aydın'dan sınava girerek başarı gösteren ve Darüşşafaka'da okumaya hak kazanan Batuhan Arslan Bacaksız oldu. Aydın'ın gururu olan Bacaksız'ın Darüşşafaka'daki eğitim hayatı boyunca tüm giderleri İş Bankası tarafından karşılanacak.

Darüşşafaka maddi imkânları yetersiz, annesi veya babası hayatta olmayan çocuklara 5. sınıftan lise mezuniyetine kadar tam burslu ve yatılı eğitim veriyor. Öğrencilerine kaliteli eğitim, sosyal gelişim ve sıcak bir yuva ortamı sağlamayı hedefleyen, ülkenin köklü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka'da okuyan öğrenciler iyi düzeyde İngilizce öğreniyor, her öğrenci bir enstrüman çalıyor ve bir spor dalı ile ilgileniyor.

Darüşşafaka ile İş Bankası işbirliğinin temelleri 1939 yılında atıldı. Erzincan'da meydana gelen deprem sonrasında İş Bankası 83 depremzede çocuğun Darüşşafaka'daki eğitim giderlerini üstlendi. 78 yıl önce başlayan bu işbirliğini uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüren İş Bankası sağladığı ekonomik desteğin yanında yıl boyunca yaptığı etkinliklerle çocukların sosyal anlamda da yanında oluyor.

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