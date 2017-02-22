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Aydınlanma Toplantılarının İkinci Konuğu İsmail Saymaz Oldu

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Aydınlanma Toplantılarının İkinci Konuğu İsmail Saymaz Oldu
Süleymanpaşa Belediyesi'nin organize ettiği Aydınlanma Toplantıları devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin organize ettiği Aydınlanma Toplantıları devam ediyor. Her ay Türkiye'nin önde gelen aydınlarını konuk eden Aydınlanma Toplantıları'nın ikincisinde Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz kürsüye çıktı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa çok sayıda dinleyici katıldı. Açılış konuşmasını Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak, Saymaz'ı dinleyicilere tanıttı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, belediyelerinin Aydınlanma Toplantıları'nın insanları aydınlatmayı değil aydınlık insanları bir araya getirerek büyük bir ışık meydana getirerek toplumu aydınlatmak olduğunu belirtti.

Aydınlanma Toplantıları'nın Şubat ayı konuğu Saymaz, Belediye Başkanı Eşkinat'ın ardından kürsüye gelerek, "Türkiye Nereye Gidiyor" konulu konferansta gündemi ve 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği referandumunu değerlendirdi. 2010 yılından bu yana devletin ekonomi, siyaset ve adalet alanında taşeronlaştırıldığını öne süren Saymaz, referandumdan çıkacak sonuç ne olursa olsun hiçbir şeyin sonu olmayacağını, evet oyu verenlerin de hayır oyu verenlerin de aynı vatanın evlatları olduğunu, bu ülkenin iyiliği için çabaladığını unutmamak gerektiğini ifade etti.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Saymaz, konferansın ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı. Saymaz, konferans sonrası fuayede kitaplarını imzaladı.

Aydınlanma Toplantılarının İkinci Konuğu İsmail Saymaz Oldu

Aydınlanma Toplantılarının İkinci Konuğu İsmail Saymaz Oldu

Aydınlanma Toplantılarının İkinci Konuğu İsmail Saymaz Oldu

Aydınlanma Toplantılarının İkinci Konuğu İsmail Saymaz Oldu

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