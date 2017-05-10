Aydınlı Gençler Gripin’le Coştu

AYDIN (İHA) –Türk Pop Rock grubu Gripin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde verdiği konserle ADÜ'lü öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

AYDIN (İHA) –Türk Pop Rock grubu Gripin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde verdiği konserle ADÜ'lü öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 08 Mayıs'ta başlayan 22. Kültür ve Sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ederken, Türk Telekom'un gençlik markası Selfy Festival kapsamında BESYO Stadyumunda sahne alan Gripin, kendilerini izlemeye gelen binlerce öğrenciye konser verdi.

Konser öncesi sahne şovları ile coşan ADÜ'lü öğrenciler, Gripin müzik grubunun sahne alması ile unutulmaz bir gece yaşadı.

ADÜ 22. Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki etkinlikler 13 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek.