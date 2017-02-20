Aydınlı İhracatçılar Toplantıda Buluştu

Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde ihracatın geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde ihracatın geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıya Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Kazım Günaydın, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Ülgen, firma ve şirket yetkilileri katıldı.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ihracatın arttırlmasına yönelik bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası olarak bu toplantıyı düzenledik. İhracatçının siparişi aldıktan sonra malı hızlı bir şekilde sevkiyata hazır hale getirebilmesi için işçi ücretlerini ödüyoruz. Malın aynen ihracat etmesi halinde bu malı almak için nakdi sermayeye ihtiyacımız oluyor. İlimiz ve bölgemiz, ekonomisinin gelişmesi için yatırım üretim ihracat ve bunun tamamlayacısı istihdama ihtiyacmız var. Biz ne kadar çok yatırım yaparsak ihracat ve üretim yaparsak okdar ekonomimizin gelişmesi mümkün olacaktır. Aydınımızda biz yeni seçildiğimizde ihracat hedefimizi 1 milyar dolar olarak koymuştuk. Son zamanlarda çevremizde gelişen olaylar bu hedefimizi yakalamamıza imkan vermedi. Geçen yıl 636 milyon dolar ihracatımız, bu sene %2,5 düşüşle 620 milyon dolara düştü. Tabi bunların yönünü değiştirmek için gayretlerimiz var. Hem hükümet kanadı olarak, hem de birlikler olarak ihracatımızı arttırma yönünde yapacağımız bu tür çalışmalar çok önemlidir" dedi

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ise, "Aydın'ın gelişmesine yönelik, Aydın'ın 1 lira daha, 1 dolar daha kazanabilmesine yönelik ve doğal olarak ülke ekonomimize katkı koyabilmesi adına daha neler yapılabiliri konuşabilmek için bu toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Ülken; " Bugün burada bu ili nasıl kalkındırabiliriz, neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Aydın ihracatı, ithalatı ve cari açık pozisyonu açısından değerlendirildiğinde, ihracatı ithalatından yüksek, ülkeye katmadeğer sağlayan nadir illerden biridir. İhracatımız 600 milyon doların üzerinde, ithalatımızda 200 milyon dolar civarında ve bizim ithalatımız reeksport ithalatı değil. Bizim ithalatımız aldığımız hammaddeyi işleyip ihraç ürünü haline getiren bir ithalattır. Aydın'da ihracatın gelişmesine yönelik odamızla, sanayi odamızla, borsamızla tüm kamu kurum kuruluşlarımızla biz el ele bir olup yumruğu bir noktaya vurabilecek bir pozisyondayız" dedi.

Konuşmaların ardından banka yetkililerince ihracaatın geliştirilmesine yönelik sunum ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.