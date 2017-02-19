Aydınlı Yurdu Artık Devlet Yurdu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 667 sayılı KHK kararı ile 09 Şubat 2017 tarihinde mühürlenen Aydınlı Özel Erkek Öğrenci Yurdu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 667 sayılı KHK kararı ile 09 Şubat 2017 tarihinde mühürlenen Aydınlı Özel Erkek Öğrenci Yurdu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredildi.

15 Temmuz FETÖ soruşturmaları kapsamında Aydınlı Grup'a ait bazı şirketlere kayyum atanırken aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu isimler tutuklanmıştı. Grup'a ait Karacasu'daki yurtlardan biri olan Aydınlı Erkek Öğrenci yurdu da Kredi ve Yurtlar Kurumana bağlı bir yurt olarak hizmet vermeye başladı.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı Kredi ve Yurtlar Kurumana devredilen bu yurdu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Büyüknalçacı özellikle yangın merdivenlerini kontrol ederken öğrencilerle de sohbet etti.