Aydınlılar 15 Temmuz Etkinliklerine Yoğun İlgi Gösterdi

15 Temmuz darbe girişiminin 1.yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerine Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen "Milli Birlik" yürüyüşünün ardından konuşan 15 Temmuz'da Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin bahçesinde şehit düşen Nedip Cengiz Eker'in babası "Oğlumun silahı cebimde, erkeklerse bir daha denesinler" diye konuştu.

Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan etkinlik Aydın Atatürk Kent Meydanında düzenlenen program ile devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi bayan mehteran takımı yürüyüş sonunda meydana toplanan kalabalığı marşlar eşliğinde karşıladı. Kent Meydanındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. 15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker'in babası ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger vatandaşlara hitap etti.

Yürüyüşün ardından kent meydanında toplanan kalabalıkla programa burada devam edildi. Kent meydanındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar edildikten sonra meydandaki vatandaşlar dev ekrandan 15 Temmuz Belgeseli ve 15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker'in tanıtım videosunu izledi.

15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker'in tanıtım videosu duygusal anların yaşanmasına neden olurken şehidin annesi Bahar Eker videoyu izlerken fenalaştı. 15 Temmuz şehidi polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker etkinlikte yaptığı konuşmada oğlundan söz ederken O'nun pırlanta bir evlat olduğunu belirterek "Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Unutmamalıyız ki 15 Temmuz'da hayatını toprak uğruna feda edenler bize bu vatanı bıraktılar. Bugüne kadar büyük gururla çocuklarımıza anlattığımız Çanakkale ve Kurtuluş Savaşından sonra artık yeni bir destanımız var, 15 Temmuz Destanı" dedi.

"Oğlumun silahı cebimde erkeklerse bir daha denesinler"

Bundan sonrada uyanık olmamız gerektiğini belirten Şehit Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker "Bundan sonra oğlumun silahı benim cebimde. Bundan sonra erkeklerse yapsınlar. O darbelere karşı artık milletim sadece bayrakla değil, savaşla düşmanlarımın alnının çatından vurmazsam namerdim" dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına yiğitlerine efelerine kızanlarına ihtiyaç duymuşsa, Aydın'ın efeleri, kızanları o noktada hazır ve nazır olmuştur. Tarihin her zor noktasında bütün Anadolu halkı gibi bütün bu toprakların insanları yiğitleri gibi bu Efeler de hazır ve nazır olmuştur. Her zor noktada her dar noktada her dara düştüğümüzde nasıl Efeler olmuşsa 15 Temmuz'da da bu meydanlarda siz vardınız. 15 Temmuz'da da bu meydanları siz doldurdunuz ve bu ülkeye kast edenlere dahili bedhahlara haddini bir kere daha siz bildirdiniz. Yörük Ali Efe'nin torunları bugün Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıkmış 15 Temmuz'da gereken noktada gereken dersi gerekenlere vermiştir. Bu emperyalistlerin bu sömürgecilerin bu adamların hesapları kitapları bitmiyor. Karşıdan geldiklerinde bizi yenemeyeceklerini bizi alt edemeyeceklerini biliyorlar. Bizi tarihin tozlu sayfalarına gömemeyeceklerini biliyorlar. Bu ülkenin bu milletin göz bebeği dediği peygamber ocağı dediği silahlı kuvvetlerinin içine sızdırdıkları robotlardıştıkları, mankurtlaştırdıkları kahbelerle alçaklarla bu milletin vergileriyle ödenmiş silahları bu millete doğrulttular. Bu açıdan tarihin gördüğü en kahpe en sinsi ve başka hiçbir milletin üzerinden üstesinden gelemeyeceği kadar dehşetli bir kalkışmaydı. Ve 15 Temmuz'da bu millet durumun çok daha vahim olduğunu askerin kendisine silah doğrulttuğunu fark ettiği zaman işte bütün milletimiz destansı bir şahlanışla duruma ve vaziyete el koymuştur ve gereğini yapmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları meydandakiler tarafından dev ekrandan izlendi.

Atatürk Kent Meydanındaki 15 Temmuz etkinliklerine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Garnizon Komutanı Albay Mehmet Parım, Aydın İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Levent İlter, 15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker'in Annesi Bahar Eker, Babası Nihat Eker, ADÜ Rektörü Cavit Bircan, daire amirleri ve binlerce vatandaşlar katıldı.