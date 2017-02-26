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Aydınspor 1923 Bursa’dan 1 Puan Çıkardı

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Aydınspor 1923 Bursa’dan 1 Puan Çıkardı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Bursa ekibi İnegölspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Bursa ekibi İnegölspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

21. dakikada İnegölspor atağında Recep'in soldan ortasında Hüseyin Ali'nin ceza sahası içindeki vuruşu auta gitti.

32. dakikada Vedat budak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Şener kornere çeldi.

40. dakikada Recep'in soldan ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Raif'in kafa vuruşu kaleci Evren'de kaldı.

52. dakikada ceza sahası içine atılan topta Hasan kafayla indirdi. Hüseyin Ali Pala'nın vuruşu önce kaleci Evren'den döndü. Hüseyin Ali dönen topu kafayla tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada Emre'nin sağdan kullandığı kornerde Bilal'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

61. dakikada Berat Ali'nin yoktan var ettiği pozsiyonda ceza alanı içinde vuruşunu arka direkte Reşo tamamlayarak maça eşitliği getirdi. 1-1.

63. dakikada İsmet Hakkı'nın ortasında Emre'nin kafa vuruşunu kaleci Evren topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

82. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta topa ceza alanında hiçbir oyuncu dokunamayınca Aydınspor 1923 mutlak golden oldu.

Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Hakan Akmısır xx, Uğur Önay xx, Gökhan Özkan xx

İnegölspor: Şener xx, Recep xx, Bilal x, Hasan xx (Oğuz dk. 66 x), Emrah xx, Raif x (Hacı Mustafa dk. 83 ?) , Lider xx, Emre xx (Ömürcan dk. 76 x), Ali x, Hüseyin Ali xx, Hakkı İsmet xx

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Aydınspor 1923: Evren xx, Erdi xx, Ömer xx, Gürcan xx, Reşo xx (Metincan dk. 90 ?), Şamil x (Tahir dk. 59 x), Vedat xx, Süleyman xx, Serkan xx, Nezir x (Oğuzhan dk. 76 x), Berat Ali xx

Teknik Direktör: Necat Gürpınar

Goller: Hüseyin Ali 8dk. 52) (İnegölspor) Reşo (dk. 61) (Aydınspor 1923)

Sarı Kartlar: Recep, Lider (İnegölspor) Metincan (Aydınspor 1923)

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