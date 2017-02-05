Aydınspor 1923, Kastamonu’da Kaybetti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, deplasmanda konuk olduğu Kastamonu 1966'ya 2-1 mağlup oldu.
STAT: Gazi
HAKEMLER: Yakup Bakır xxx, Özgür Fatih Kalaycı xxx, Ahmet Ulu xxx
KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan xx, Alaaddin xx, Batuhan xx, Erkan xx, İbrahim x (Kerem dk. 46 xx), Salih xx, Faruk x, İskender xxx, Mehmet xx, Hasan xxx (Arda dk. 80 x), Ufuk xx (Yaşar dk. 56 xx)
TEKNİK DİREKTÖR: Ziyaeddin Doğan
AYDINSPOR 1923: Evren x, Erdi x, İsmail x,Oğuzhan x, Tahir x, Gürcan x, Reşo x, Şamil x (Burak Can dk. 88 ?), Serkan x, Nezir x, Berat Ali xx
TEKNİK DİREKTÖR: Necat Gürpınar
SARI KARTLAR: Batuhan, Alaaddin, İskender, Kerem, Arda (Kastamonuspor 1966) Şamil (Aydınspor 1923)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Ulaş (Aydınspor 1923)
GOLLER: Hasan (dk. 62), İskender (dk. 73 (Kastamonuspor 1966) Berat Ali 8dk. 67) (Aydınspor 1923)
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