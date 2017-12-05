Aydınspor 1923’te Akif Başaran İmzayı Attı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923 teknik direktör Akif Başaran ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923 teknik direktör Akif Başaran ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yavuz İncedal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, sezon sonuna kadar takımı Akif Başaran'a teslim etti.

Aydınspor 1923 tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, yeni teknik direktör Akif Başaran'dan beklentilerinin büyük olduğunu ifade ederek, "Bildiğiniz gibi dün Yavuz hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Akif hocamızla görüştük. Kendisini davet ettik, geldi. Sağ olsun bizi kırmadı anlaştık. Sezon sonuna kadar kendisi ile beraber çalışacağız. Aydınspor olarak beklentilerimiz büyük, ondan başarı bekliyoruz. Ve kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

"Aydınspor'da olmaktan mutluyum"

Aydınspor 1923'ün çiçeği burnunda teknik direktörü Akif Başaran, Aydınspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Tekrar ekibimle beraber Aydınspor'da olmaktan mutluyuz. Zor bir dönemde, bilerek geldik. Aydınspor'u layık olduğu yere çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Aydınspor camiası taraftarlarıyla yönetimiyle biz teknik adamlarıyla bir bütün olup, mutlaka arzulanan yere gelmek çabası içinde olacağız. Tabiî ki bunda da desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği de göreceğimizi zannediyorum. Onun için büyük bir çabayla çalışmayla istenen noktaya geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.