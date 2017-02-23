Aydıntepe’de Muhtarlar Ve Çiftçilere Tarım Destekleri Anlatıldı

Bayburt il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Aydıntepe ilçesindeki muhtar ve çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bayburt il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Aydıntepe ilçesindeki muhtar ve çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda yapılan toplantıya Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Belediye Başkanı Haşim Şentürk. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Şube Müdürleri, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Aydıntepe Ziraat Odası başkanı Ali Birgül, Muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış; Aydıntepe'nin tarımsal potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu belirterek tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok teşvik ve desteğin bulunduğunu, yapılan bu bilgilendirme toplantılarının çiftçilerimizin bu desteklerden yararlanması noktasında çok faydalı olduğunu ve ilçede tarım hayvancılığı geliştirmek için kaymakamlık olarak her türlü çalışmayı destekleyeceklerini belirtti.

Toplantıda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Şube Müdürleri tarafından tarım ve hayvancılık alanında Bakanlıkça sağlanan teşvik ve desteklerin kapsamı ve içeriği konusunda bilgiler verildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut burada yaptığı konuşmada; "Aydıntepe ilçesi bulunduğu konum itibari ile tarım hayvancılık potansiyeli çok yüksek bir ilçe. Yazın çok fazla nüfus çeken ve il dışından tarımsal yatırım yapmak isteyen yatırımcıların çok fazla ilgi gösterdiği bir bölge. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'ın özel önem verdiği sulama projelerinin tamamlanması ile bu bölgenin cazibesi daha da artacak. Diğer yandan Cazibe Merkezleri teşvik programı kapsamındaki 23 il arasında yer alan Bayburt'ta tarım ve hayvancılık alanında birçok teşvik ve hibe desteği sağlanmaktadır. Dolayısı ile tarım ve hayvancılık Bayburt genelinde ve Aydıntepe ilçemizde önü açık ve sürekli avantajlı olduğumuz bir sektör. Bunu hep birlikte fırsata dönüştürmemiz gerekiyor.

Hali hazırda 10-50 baş arası kapasitelerde ahır yapımına % 50 hibe desteği sağlanmakta olup müracaatlar mart ayı sonuna kadar devam etmektedir. 500 başlık damızlık düve yetiştiriciliğinde inşaata makine ve hayvan alımı yatırımlarına % 50 hibe desteği sağlanmakta olup son müracaat tarihi 7 Mart'tır. Önünüzdeki hafta itibari ile genç çiftçilere yönelik 30 bin TL hibe desteği başvuruları başlayacak olup, ayrıca mera besisine yönelik damızlık hayvan alımına % 30 hibe desteği sağlanacak yeni bir proje başlayacaktır. Bunların dışında il Müdürlüğü olarak hazırladığımız seracılık, arıcılık, sebzecilik, ahır tadilatı, ortak makine parkı gibi 2017 yılında Aydıntepe ilçemizde de uygulanacak birçok projemiz var.

Tüm bu projeler hakkında sizleri daha iyi bilgilendirmek için kış dönemini de fırsat bilerek kurduğumuz ekiplerle akşamları köylerde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Sizlerde il ve ilçe müdürlüğümüzden ayrıca bilgi alabilirsiniz. Bu teşvik ve destekleri hep birlikte fırsata ve üretime dönüştürelim." Dedi.

Toplantı muhtar ve çiftçilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.