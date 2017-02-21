Aygün: "Gümrük İdarelerinde Yetkisiz Kişilerin İş Takibi Yapmasına İzin Vermeyeceğiz"

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, gümrük idarelerinde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, gümrük idarelerinde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği ile birlikte bölge müdürlüğü binasında müşavirlerin sıkıntılarının konuşulduğu bir toplandı gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Ali Aygün, gümrük idarelerinde yetkisiz kişilerce iş takibi yapılmaması, sigortasız eleman çalıştırılmaması, yemek ısmarlanmaması, bahşiş adı altında çıkara yönelik faaliyette bulunulmaması gerektiğine dikkat çekerek buna asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Gümrük müşavirlerinin yapmış oldukları talep üzerine çeşitli sıkıntıları görüşerek çözüme kavuşturmak için bir araya geldiklerini söyleyen Aygün, Gümrük müşavirlerinin ilettiği teknik sıkıntıların yanında, Gümrük ve Ticaret bakanlığı olarak tüm paydaşlardan AB standartlarında gümrük işleri istediklerini belirtti. Aygün, "Avrupa Birliğinde çıtayı tuttururken, toplumun bir kesimiyle yapılan bir başarı değil, tüm paydaşların hep birlikte kaliteyi yakalamasıyla gerçekleşiyor. Bizlerinde gümrük müşavirlerimiz ve iş adamlarımızdan belli taleplerimiz var. Özellikle bu taleplerimizin temelinde yetkisiz iş takibi yatıyor. Gümrük müşaviri ve yardımcısı arkadaşımız, dirsek çürütüyor, emek veriyor, sınavlara giriyor. Hem beyin kalitesi olarak ve hem de meslekte uzmanlaşma anlamında kaliteyi yakalıyorlar. Ancak yetkisiz kişilerin gümrük müdürlüklerimizde iş takibi yapmaya başlamasıyla birlikte, bu kalite ve çıta bir anda yerlerde sürünmeye başlıyor. Bu sıkıntıların sonucunda başka sıkıntılarda ortaya çıkıyor. Bu tip insanların bizim memurlarımıza bahşiş adı altında rüşvet de vermeye çalışıyorlar. Bundan sonra buna alıştırıyor ve arkasından, kaçak işler yapmaya çalışıyorlar. Memuru baştan çıkartıyorlar. Bu da çok ciddi sıkıntılar oluşmasına neden oluyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz. Bunu da ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yetkili gümrük müşaviri ve yardımcısı arkadaşlarımız ile iş adamlarımızın işbirliğiyle engelleyebiliriz" dedi.

Gümrük müşavirlerinin sıkıntılarının istişare edildiği toplantıda müşavirlerinin sıkıntılarına çözüm yolları arandı. Çözüm odaklı bu tür toplantıların olumlu geçtiği ve ileriki zamanlarda da devam edeceği belirtildi.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, bölge müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinin müdürleri, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Hüseyin Sarıdağ, Hatay Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Şahin Kılıç, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Hatay temsilcisi Şenol Akyıldız, DTO müdürü ve meclis üyeleri, Assan Liman temsilcileri, Limak Liman temsilcilerinin yanı sıra bölgede yerleşik ithalat ve ihracat firma temsilcileri ile gümrük müşavirleri katıldı.