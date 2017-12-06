Ayhan Akman Ameliyat Oldu

Geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda burnuna aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün...

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, burnundan ameliyat oldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda burnuna aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün Florya'da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah Medical Park Bahçelievler'in kulak kurun boğaz bölümünde başarılı bir operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ayhan Akman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ederiz" denildi.