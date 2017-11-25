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Ayının Saldırdığı Avcı Ağır Yaralandı

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Ayının Saldırdığı Avcı Ağır Yaralandı
TUNCELİ (İHA) – Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ayının saldırdığı bir avcı ağır yaralandı.

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ayının saldırdığı bir avcı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukale köyü kırsalında arkadaşlarıyla birlikte ava çıkan R.U. (61), bir ayının saldırısına uğradı. R.U. arkadaşlarının müdahalesiyle ayının elinden ağır yaralı olarak kurtarılırken sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralanan şahsı, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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