  • BIST 102.342
  • Altın 163,602
  • Dolar 3,9627
  • Euro 4,6996
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

AYİTE OYNAYACAK MI?

»
AYİTE OYNAYACAK MI?
İstanbulspor’la oynanan mücadele öncesinde sakatlanan ve tedavi altına alınan Samsunspor’un golcü oyuncusu Ayite'nin durumu netlik kazandı

İstanbulspor’la oynanan mücadele öncesinde sakatlanan ve tedavi altına alınan Samsunspor’un golcü oyuncusu Ayite cumartesi günü Eskişehirspor’la oynanacak olan maça yetiştirilmeye çalışılıyor

Kulübün sağlık ekibi Ayite'nin tedavisi için seferber olurken golcü oyuncu idmanlara çıkarak koşulara başladı. Ayite'nin genel durumu hakkında bilgiler veren Kulüp Doktoru Mehmet Özden, "Ayite'nin tedavisi devam ediyor. Takımla birlikte koşulara başladı. Cumartesi günü oynanacak olan Eskişehir maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ağırıları olmasına karşılık çalışmalara başladı. Cumartesi günü oynanaca maçta oynayabileceğini düşünüyorum. Maç gününden önce kesin netice belli olur" dedi.  Zekai ANIL

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor'da İpekoğlu hangi bölgelere oyuncu istediğini açıkladı28 Kasım 2017 Salı 16:12
  • Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Grubundan Çıktı28 Kasım 2017 Salı 15:16
  • Kral Tanju'dan Erkurt Tutu hakkında bomba açıklama28 Kasım 2017 Salı 14:22
  • KENAN YELEK KAÇAN GOLLERE YANIYOR27 Kasım 2017 Pazartesi 22:45
  • GÜMÜŞDAĞ BİR PUANA SEVİNDİ27 Kasım 2017 Pazartesi 21:15
  • BAL'DA ZİRVE YARIŞI TAVAN YAPIYOR27 Kasım 2017 Pazartesi 19:07
  • ESKİŞEHİR MAÇINDA YOKLAR27 Kasım 2017 Pazartesi 16:23
  • ÖNCE KARAKOLLUK SONRA MAHKEMELİK OLDULAR27 Kasım 2017 Pazartesi 14:52
  • ÇARŞAMBA SONUNU GETİREMEDİ27 Kasım 2017 Pazartesi 11:30
  • İŞTE SÜPER DEDE VE BABAANNE27 Kasım 2017 Pazartesi 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti