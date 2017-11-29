AYİTE OYNAYACAK MI?

İstanbulspor’la oynanan mücadele öncesinde sakatlanan ve tedavi altına alınan Samsunspor’un golcü oyuncusu Ayite'nin durumu netlik kazandı

İstanbulspor’la oynanan mücadele öncesinde sakatlanan ve tedavi altına alınan Samsunspor’un golcü oyuncusu Ayite cumartesi günü Eskişehirspor’la oynanacak olan maça yetiştirilmeye çalışılıyor

Kulübün sağlık ekibi Ayite'nin tedavisi için seferber olurken golcü oyuncu idmanlara çıkarak koşulara başladı. Ayite'nin genel durumu hakkında bilgiler veren Kulüp Doktoru Mehmet Özden, "Ayite'nin tedavisi devam ediyor. Takımla birlikte koşulara başladı. Cumartesi günü oynanacak olan Eskişehir maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ağırıları olmasına karşılık çalışmalara başladı. Cumartesi günü oynanaca maçta oynayabileceğini düşünüyorum. Maç gününden önce kesin netice belli olur" dedi. Zekai ANIL