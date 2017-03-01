Aykome Toplantısı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) toplantısı yapıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan yolların altyapı çalışmaları da ele alındı.

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Büyükşehir Belediyesi'nde toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Fuat Soyal başkanlık etti. Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilçe belediyeleri ve alt yapı kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda öncelikle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan yolların alt yapı çalışmaları görüşüldü.

Yollarla ilgili AYKOME üyelerine sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal, Bekir Yıldız Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Gültepe Bulvarı, Kocasinan Bulvarı gibi caddelerdeki çalışmalardan bahsetti. Toplantıda yapılmakta olan bulvarların yanı sıra yapımına başlanacak yol ve altgeçitlerle ilgili de bilgi verilerek alt yapı koordinasyonu sağlandı. Toplantıda ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarca yapılması düşünüler altyapı çalışmaları da ele alındı.