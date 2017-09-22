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Aykut Kocaman Derbi Karnesi

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Aykut Kocaman Derbi Karnesi
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında 19. derbisine...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında 19. derbisine çıkacak.

Fenerbahçe'nin başında 2010-2013 sezonunda görev alan ardından Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, bu sezon yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçti. Fenerbahçe'nin başında 18 derbi oynayan deneyimli teknik adam, bu maçlarda 5 kez yenilgi yüzü gördü.

Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile 10, Beşiktaş ile 8 olmak üzere toplam 18 derbide karşılaştı. 16'sı lig, 1'i TFF Süper Kupa, 1'i de özel olmak üzere bu maçlarda 8 kez kazanan Fenerbahçe, 5 kez berabere kaldı, 5 maçta da mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, Kocaman'ın başında yer aldığı derbilerde 29 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.

Beşiktaş'a karşı 4-2 önde

Aykut Kocaman, Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 Süper Lig karşılaşmasında üstün bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, 4 kez siyah-beyazlı takımı yenerken, 2 kez de mağlup oldu. 2 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.

Kanarya, bu maçlarda 16 gol atıp, 10 gol yedi.

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

19.09.2010 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1

20.02.2011 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-4

27.10.2011 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2

05.02.2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-0

29.04.2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1

03.05.2012 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

07.10.2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0

03.03.2013 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yaptıı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

21.07.2010 Fenerbahçe - Galatasaray (Özel maç): 1-0

24.10.2010 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

18.03.2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2

07.12.2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 3-1

17.03.2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-2

22.04.2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2

12.05.2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

12.08.2012 Fenerbahçe - Galatasaray (Süper Kupa): 2-3

16.12.2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1

12.05.2013 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1

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