Aykut Kocaman Derbi Karnesi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında 19. derbisine çıkacak.
Fenerbahçe'nin başında 2010-2013 sezonunda görev alan ardından Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, bu sezon yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçti. Fenerbahçe'nin başında 18 derbi oynayan deneyimli teknik adam, bu maçlarda 5 kez yenilgi yüzü gördü.
Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile 10, Beşiktaş ile 8 olmak üzere toplam 18 derbide karşılaştı. 16'sı lig, 1'i TFF Süper Kupa, 1'i de özel olmak üzere bu maçlarda 8 kez kazanan Fenerbahçe, 5 kez berabere kaldı, 5 maçta da mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, Kocaman'ın başında yer aldığı derbilerde 29 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.
Beşiktaş'a karşı 4-2 önde
Aykut Kocaman, Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 Süper Lig karşılaşmasında üstün bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, 4 kez siyah-beyazlı takımı yenerken, 2 kez de mağlup oldu. 2 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.
Kanarya, bu maçlarda 16 gol atıp, 10 gol yedi.
Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
19.09.2010 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1
20.02.2011 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-4
27.10.2011 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2
05.02.2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-0
29.04.2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
03.05.2012 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0
07.10.2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0
03.03.2013 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2
Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yaptıı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
21.07.2010 Fenerbahçe - Galatasaray (Özel maç): 1-0
24.10.2010 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
18.03.2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
07.12.2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 3-1
17.03.2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-2
22.04.2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
12.05.2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
12.08.2012 Fenerbahçe - Galatasaray (Süper Kupa): 2-3
16.12.2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1
12.05.2013 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
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