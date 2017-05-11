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Aykut Kocaman Hakkında Flaş İddia

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Aykut Kocaman Hakkında Flaş İddia
Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülen Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülen Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi ve Fenerbahçe ile eşleşmesi halinde her hangi bir dedikoduya fırsat vermemek için Aykut Kocaman'la yolların bu maç öncesi ayrılacağı ileri sürüldü.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ziraat Türkiye Kupasında Konyaspor finale kalırsa ve Fenerbahçe ile de eşleşirse bu maçtan önce Aykut Kocaman'la yollar ayrılacak. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olması beklenen ve sarı-lacivertlilerle her konuda anlaştığı ileri sürülen Aykut Kocaman'ın Konyaspor'dan ne zaman ayrılacağı bilinmezliğini korurken, iki kulüp yetkililerinin gizli bir görüşme yaparak ayrılış tarihi hakkında fikir birliğine vardıkları iddia edildi. Türkiye Kupası'nda finalin kapısında olan Konyaspor'da her şey yarı finalde Kasımpaşa ile oynanacak rövanş maçına kilitlendi. Konyaspor'un ilk maçta 3-2 yenildiği rakibini kupadan eleyecek skoru elde etmesi halinde iki kulüp aldığı kararı uygulamaya koyacak. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın olası Konyaspor-Fenerbahçe final eşleşmesinde, Konyaspor'un başında sahaya çıkması istenilmiyor. Kulüpler buna gerekçe olarak ise; maçın sonucuna göre türetilecek dedikoduları gösteriyor. Aykut Kocaman'ın da bu fikre sıcak baktığı belirtiliyor.

Kasımpaşa maçının ardından 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının neticesine göre hareket edilecek. Söz konusu iki maçın neticesinde finalde Fenerbahçe-Konyaspor eşleşmesi gerçekleşirse Aykut Kocaman ile yollar sezon bitmeden ayrılacak. Aksi bir eşleşme halinde ise Kocaman'ın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor. Tarihinin en önemli maçlarından birisine 16 Mayıs Salı günü çıkacak Konyaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar ise belki de son kez Konyaspor'un başında Aykut Kocaman'ı görecek. Söz konusu olasılık gerçekleşirse Kasımpaşa maçı aynı zamanda Aykut Kocaman için Konya ve Konyaspor'a veda niteliği taşıyacak.

Aykut Kocaman Hakkında Flaş İddia

Aykut Kocaman Hakkında Flaş İddia

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