Aykut Kocaman: “Kasımpaşa Maçı Öncesi Önemli Bir Galibiyetti”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6-0 sonuçlanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, farklı skorun Kasımpaşa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6-0 sonuçlanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, farklı skorun Kasımpaşa maçı öncesinde moral açısından önemli olduğunu söyledi.

Adana Demirspor karşısında 6-0 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ligde devre arasına girerken böyle bir galibiyetin önemli olduğunu söyleyen Kocaman, "Devrenin sonuna yaklaşırken böyle bir galibiyet bizim için ciddi bir avantaj oldu ve nefes alma rahatlığı verecek. Çok büyük bir avantaj sağladık. Beklediğimizin çok üzerinde bir skor oldu. Maçın başından itibaren, son 10 dakikaya kadar son derece ciddi oynayan bir takım vardı sahada. Bu da net şekilde skora yansıdı. Bunu moral anlamında Kasımpaşa maçına taşımak en büyük amacımız olacak" dedi.

"Alper eski görüntüsüne döndü"

Mehmet Ekici'nin maçta sakatlandığını söylediği anda kendisini oyundan aldıklarını söyleyen Aykut Kocaman, "Ne durumda olduğunu şu anda kestirmek zor. Kas problemi gibi görünüyor. Valbuena'nın hazır hale geliyor olması, bizim açımızdan ilerleyen maçlarda pozisyon bulmak için önemli. Alper'in sezon başındaki görüntüsüne doğru gitmesi, tam da ihtiyaç duyulduğu anda topu içeriye sokma kalitesini yakalaması, Kasımpaşa maçı öncesi artı puan olarak görülebilir" dedi.

Genç oyuncu Oğuz Kaan'la ilgili de konuşan Kocaman, "Daha önceki dönemimde de genç oyunculara ihtiyaç duyulduğu anda şans vermiştim. Bu daha da devam edecek. Oğuz Kaan çok şey vaat eden bir oyuncu. Özellikle zihinsel olarak çok güçlü. İyi bir yolculuğa başladı ve umarım arkası gelir. Hem kendisi, hem ailesi, hem de Fenerbahçe için umarım iyi olur. Kulübün değerlerini taşıyacak, gelenlere bunu aktaracak ve ileriye taşıyacak köklü oyunculara ihtiyaç var. Onlardan birisi olabilir. Umarım bizi yanıltmaz" diye konuştu.

"Önemli olan birey değil, ekip oyunu"

Kasımpaşa maçı öncesinde forvet oyuncularının durumuyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Aykut Kocaman, "Janssen cezalı. Soldado yarın gelecek ve son durumuna bakacağız. Soldado'nun durumuna göre kime şans vereceğimize bakacağız. Esas itibariyle inancım, büyük oyuncuların katkılarına bir lafım yok ama takım gücüne daha çok inanıyorum. 10 kişiden 11-12 kişilik enerji çıkaracak duruma gelmemiz gerekiyor. Takımda en çok öne çıkarmaya çalışacağım duygu ve davranış şekli bu. Bireylerden ziyade grubun gücünü öne çıkarmak önemli. Unutmadan söyleyeyim, Adana Demirspor'un harika bir taraftar grubu vardı ve teşekkürü hak ettiler" ifadelerini kullandı. Genç oyunculara mümkün olduğunca şans tanıyacağını söyleyen Kocaman, son dönemde formadan uzak kalan Ozan Tufan'la ilgili olarak da, "Ozan'la bazı şeyleri konuştum ancak buradan paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.