"Ayla" Filminin İskenderun’da Galası Yapıldı

Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin İskenderun'da galası, oyuncular Kim Seol, Murat Yıldırım, Koreli Eunja Kim ve Kim Seol, Sinem Uslu, Meral Çetinkaya ve İlber Gürtunca'nın katılımıyla yapıldı.

İskenderun'daki bir Avm'de gösterimine yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Can Ulkay da katıldı. AVM girişinde oluşturulan platformdan vatandaşları selamlayan Ulkay, pek çok ili dolaştıklarını ifade ederek, Türk halkının filme gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Türk insanı bu filmde kendini gördüğünü ifade eden Ulkay, "İskenderun bizim için önemli bir şehir. Kahraman astsubayımız Süleyman Dilbirliği 1950 senesi eylül ayında 5 bin 90 asker ile birlikte buradan yola çıktılar. Ayla filminin başlangıç yeri burası ve iyi ki bizler de buradayız" diye konuştu.

Yapımcı Mustafa Uslu da yaşanmış olan bu hikayenin dünyada eşi ve benzeri olmayan bir merhamet hikayesi olduğunu söyledi. Uslu, "Şükürler olsun ki, bu hikayede bizim ülkemizin güzel insanlarına nasip olmuş muhteşem bir hikaye" dedi.

Oyuncular filmde hikayesi anlatılan Kore gazisi Süleyman Dilbirliği için dua istediler.

Hikayenin İskenderun'da başladığını, şuan sağlığı nedeniyle rahatsız olan Süleyman Dilbirliği'nin duaya çok ihtiyacı olduğunu belirten oyunculardan Murat Yıldırım, "Bizler filmi severek yaptık. İnşallah Oscar'ı da alırız. Film çekimleri ve Süleyman abinin hikayesi de buradan başladı. Süleyman abinin gerçekten hepimizin duasına ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Yönetmen Can Ulkay "Ayla" filminin her yaştan insana hitap ettiğini belirterek, dünyanın her yerinde aynı duygularla insanların filmi izlediğini vurguladı. Ulkay, "Evrensel bir film yaptık. Çünkü sevgi evrensel bir duygudur" dedi.

Filmde "Ayla" isminin verildiği Koreli oyuncu Eunja Kim ve Kim Seol filmle ilgili düşüncülerini gazetecilerle paylaştı.

Tüm dünyada filmin izlenilmesini ve filmin izlenmesiyle birlikte dünyada savaşların olmamasını isteyen Kim, "Hiçbir çocuk yalnız kalmaz. Ve bütün insanlar mutlu olur" dedi.

K oreli çocuk oyuncu Kim Seol'de, "Dünyadaki bütün tankları kimsenin görmediği bir yere saklamak istiyorum ki savaşlar çıkmasın" dedi.

İskenderunluların yoğun ilgi gösterdiği sanatçılar daha sonra filmi izledi.