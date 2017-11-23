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"Ayla" İzleyenleri Ağlattı

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"Ayla" İzleyenleri Ağlattı
Dulkadiroğlu Belediyesi, geçtiğimiz ay gösterime giren "Ayla" filmini Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediye personeliyle...

Dulkadiroğlu Belediyesi, geçtiğimiz ay gösterime giren "Ayla" filmini Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediye personeliyle izleme etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar filmi gözyaşlarıyla seyretti.

Kore Savaş'ında yaşanan gerçek bir hikayenin beyaz perdeye yansıması olan "Ayla" filmi, Kahramanmaraş'ta beğeni topladı. Dulkadiroğlu Belediyesi bu anlamlı filmi sinemada izlemek isteyen personeli ve sivil toplum kuruluşları için özel bir etkinlik düzenledi. Toplam 400 kişinin izlediği filmin sonunda katılımcılar gözyaşlarına boğuldu.

Hikayenin kahramanının Kahramanmaraşlı olduğunu hatırlatan Başkan Okay, Türk milletinin vefasını ve sevgisinin filmde en güzel şekilde yansıtıldığını aktardı. Başkan Okay, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak güzel bir sosyal etkinliğe imza atarak bu güzel filmi izletme imkanı bulduk. Yaşanmış bir hikayenin beyaz perdeye yansımasını sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve personelimize izlettik. Duygusal anların yaşandığı bu güzel etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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