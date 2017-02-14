  • BIST 88.729
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,6584
  • Euro 3,8817
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Aylan Kurdi’nin Halası: “Batı, Suriye’deki Savaşı Durdurmak İçin Hiçbir Şey Yapmadı”

» »
Aylan Kurdi’nin Halası: “Batı, Suriye’deki Savaşı Durdurmak İçin Hiçbir Şey Yapmadı”
Geçtiğimiz yıl ailesiyle Yunanistan'a gitmek isterken botun batmasını sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni Bodrum sahiline vuran Aylan Kurdi'nin halası...

Geçtiğimiz yıl ailesiyle Yunanistan'a gitmek isterken botun batmasını sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni Bodrum sahiline vuran Aylan Kurdi'nin halası Tina Kurdi, "Batılı ülkeler ise hiçbir şey yapmadı" dedi.

2015 yılında ailesiyle Türkiye'den Yunanistan'ın Kos adasına gitmeye çalışırken hayatını kaybeden ve cansız bedeninin sahile vurmasıyla dünya gündemine oturan Aylan bebeğin halası, Suriye doğumlu Kanadalı avukat Tima Kurdi, batılı ülkelerin Suriye problemini çözmek için hiçbir şey yapmadığını ve ülkesinin yabancılar tarafından işgal edildiğini söyledi. "Ülkemiz, yabancılar tarafından yerle bir edildi. Batılı ülkeler ise hiçbir şey yapmadı" diyen Tina Kurdi, yeğeninin ölümünün dünyaya Allah tarafından gönderilen bir işaret olduğun kaydetti. Suriye halkının yıllardır acı çektiğini sözlerine ekleten Tina Kurdi, "Suriye yardım için ağlıyor, istiyor ancak kimse duymuyor" ifadelerini kullandı. Yeğeninin cansız bedeni sahile vuruncaya kadar medyada Suriye savaşına yeterli derecede yer verilmediğine değinen Aylan bebeğin halası, ses getiren fotoğrafın, bir çok batılı politikacının ülke kapılarını mültecilere açtırmasını sağladığını kaydederek, "Fotoğraf, bir kaç ay sonra unutuldu ve batılı ülkeler Suriye'yi gündemlerinden çıkarıp günlük gündemlerine geri döndü. Fakat Suriyeli insanlar acı çekmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Batının savaşı bitirmek için hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Tina Kurdi, Suriye'deki "korkunç rejimin" ülkedeki durumu daha kötü bir hale getirdiğini ifade etti. Kurdi, Batının oradaki ılımlı muhaliflere silah yardımında da bulunmasının Suriye halkının acı çekmesine neden olduğunu ifade etti. Suriye'de ılımlı muhalifler diye bir kesimin olmadığını, yapılan yardımların bölgedeki El Nusra, DEAŞ gibi terör örgütlerinin eline geçtiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da13 Şubat 2017 Pazartesi 20:18
  • Danimarkalı Telekomünikasyon Şirketinin Müşteri Bilgileri Çalındı13 Şubat 2017 Pazartesi 19:08
  • Emine Erdoğan Bahreyn’de Sosyal Yaşam Ve Meslek Edindirme Merkezini Ziyaret Etti13 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Kraliçe Elizabeth 140 Bin Lira Maaşla Eleman Arıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Lahor’da Bombalı Saldırı: En Az 10 Ölü13 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Çin, Kuzey Kore’nin Balistik Füze Testine Karşı Çıktı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Akıncı’dan Enosis Açıklaması13 Şubat 2017 Pazartesi 16:53
  • Fransa’da Çığ: 4 Ölü13 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
  • Chp Fransa Birliği, Paris’te ’Hayır’ Paneli Düzenledi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:48
  • Kaliforniya’da 188 Bin Kişi Tahliye Edildi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti