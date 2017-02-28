Aymelek, Rabia Asrak’ı Cumhurbaşkanı İle Buluşturacak

Aydın'da faaliyet gösteren Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, ayağıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizen Rabia Asrak'ı...

Aydın'da faaliyet gösteren Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, ayağıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizen Rabia Asrak'ı ziyaret etti.

Rabia Asrak'ın ayağı ile çizmiş olduğu portreyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendi eliyle teslim edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini belirten Rabia Arsak'ın, Aymelek Derneği ile beraber, ayağıyla çizmiş olduğu portreyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendi eliyle takdim edeceği öğrenildi.

Aydın'ın Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesinde ikamet eden 17 yaşındaki bedensel engelli Rabia Asrak, geçtiğimiz iki ay içerisinde ayağıyla çizmiş olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini kendi eliyle Cumhurbaşkanı'na ulaştırmak istediğini söyleyince Aymelek Derneği devreye girdi. Aymelek Derneği Başkanı Altınbaş, genç kızla sohbet ederek bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Akülü tekerlek sandalyesi arızalı olduğu için evden dışarı çıkamayan Rabia Asrak'a Aymelek Derneği Başkanı Altınbaş'ın önümüzdeki günlerde akülü bir tekerlekli sandalye hediye edeceği öğrenildi. Uzun süredir evden dışarı çıkamayan bedensel engelli Rabia Arsak, akülü tekerlekli sandalyenin kendisine hediye edileceğini duyunca çok sevindi.

Dernek Başkanı Altınbaş, "Rabia, engellerin aşıldığını bir kere daha bizlere gösterdi. Ayağıyla çizmiş olduğu Cumhurbaşkanı resmini yapacağımız programda kendi elleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmesini sağlayacağız" dedi. Altınbaş, "Kızımızın bir de kendi rahat bir şekilde kullanabileceği tuvalet yapacağız. Ustamızı gönderdik. Gerekli olan banyo ve tuvalet en kısa sürede yapılacak. Yeterki kızımızın yüzü gülsün" dedi.