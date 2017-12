Aymelek’in ‘Düşle, Gerçek Olsun’ Projesi Hayat Buldu

Aydın Valiliği öncülüğünde başlatılan "Düşle, gerçek olsun" projesi tanıtım toplantısının ardından hayata geçirildi.

Aydın Valiliği başta olmak üzere Nazilli, Karacasu, Kuyucak Kaymakamlıkları, Nazilli, Kuyucak, Buharkent Belediyeleri, Nazilli Köy Muhtarları ve Aymelek Derneği'nin projenin paydaşı olduğu ve Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü, Nazilli İİBF Muhasebe ve SPK Öğrenci Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan projenin tanıtımı yapıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü Dersliğinde öğrencilerle yapılan toplantıda konuşan Okul Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, "Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü, Nazilli İİBF Muhasebe ve SPK Öğrenci Topluluğu öğrencileri olarak sizlerle çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceğiz. Bilime katkı sağlamak amacıyla değil sadece ve sadece yaşlılardan ve engellilerden hayır duası almak amacıyla yapacağımız bu projede sizlere de saha çalışmalarınızda destek olacağız. Bu projenin esas kaynağını ise Aymelek Derneği oluşturuyor. Bugün yapılan tanıtım toplantısından 2 hafta sonra projeye başlayacağız ve proje 11 hafta sürecek. Proje kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklardan taşıtlar gelecek. Hepimiz belirli sayılarda gruplar oluşturarak Nazilli'nin tüm köylerine gideceğiz. "Düşle, gerçek olsun" ismini verdiğimiz proje kapsamında Nazilli'nin tüm mahallelerinde ikamet eden yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç insanları yerinde tespit ederek, bu kişilerin durumları hakkında anket yapacağız. Gönüllerini alacağız, sohbet havasında ihtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz. Yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın şimdiye kadar hayal edip de yapamadıkları şeyleri imkanlarımız doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışacağız. Benim de bizzat saha çalışmalarında sizlerle olacağım bu projede tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz" dedi.

'Gücüme gidiyor böyle yaşamak'

Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş'da, öğrencilerle tanıştıktan sonra dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Derneğin, sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek için 2009 yılında Aydın'da kurulduğunu ifade eden Yurdagül Altınbaş, "Üniversite öğrencileri olarak şu an hepiniz gençsiniz. Birçok duyguyu şu anda en yüksek düzeyde yaşayabiliyorsunuz. Hayata bakış açınız da farklıdır. Ancak insan yaşlandıkça bu duygulardan uzaklaşıyor. Ve genç iken yaşadığı bu duyguların değerini o zaman anlıyor. Bu duyguları yaşayan evlerinizde yaşlılarınız vardır. Derneğimizi 2009 yılında kurduktan sonra yaşlı ziyaretlerimizde bu konu daha çok dikkatimizi çekti. Ülkemizde Kastamonu'dan sonra en çok yaşlının bulunduğu illerden bir tanesi Aydın. Başka illerden gelerek Aydın'a yerleşen yaşlılarla da Aydın yaşlıların kenti oluyor. Yani göç vermiyor, göç alıyor. Dernek olarak biz burada; işleri nedeniyle evlatları tarafından kapıları üzerlerine kitlenmiş evlerde, bakıma muhtaç, yatağa mahkum, perişan, yalnızlık çeken, sevgi bekleyen, bir kap sıcak yemek bekleyen yaşlılarımıza nasıl destek olabiliriz diyerek çalışma başlattık. Zaman ilerledikçe geriye dönüş yok. Her geçen dakika yaşlanıyoruz. Ama biz yaşlılara, engellilere hizmet bilinci sağlayabilirsek yarınki yaşlılığımızı da garanti altına almış olacağız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok ilginç hikayeler, yaşamlar gördük. Engelli bir yaşlımız "gücüme gidiyor böyle yaşamak" dediğinde inanın hepimiz ağladık. Dernek olarak bizler 10 bine ulaşan gönüllümüzle bu güne kadar bine yakın akülü tekerlekli sandalye, normal tekerlekli sandalye ve hasta yatağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Derneğimizin hizmet verdiği gündüz yaşlı bakım merkezi ile yaşlılarımıza ışık olduk. Bu çalışmalar tamamen gönüllülük esası ile yapılıyor. Kimseden ücret alınmıyor. Her gün onlarca yaşlımız bizden hizmet alıyor. Bu yaşlılarımıza ışık olmak, kalplerine, gönüllerine dokunmak için siz gençlerin de desteğini bekliyoruz. Yaşlılarımıza bir umut da siz olun. Onların kalplerine dokunun. Çünkü bizim Türk toplumunun en önemli özelliği aile bağıdır. Ailemiz sağlam olursa bizi kimse yıkamaz" dedi.

Testi kumbarayla "bir umutta siz olun" çağrısı

Altınbaş, konuşmasının sonunda projeye ADÜ Nazilli İİBF ve MYO olarak yaklaşık 8 bin 500 öğrencinin destek vermesini beklediğini ifade ederek, "Proje kapsamında tüm öğrencilerimizin yaşlılarımıza desteğini bekliyoruz. Onların düşlerini yerine getirebilmek için Karacasulu bir seramik sanatçımızdan temin ettiğimiz testi kumbaraları değişik yerlere koyarak sizlerden ve tüm hayırseverlerden bir TL bağış bekliyoruz. 11 hafta sonunda kumbaralardan çıkan paralar makbuz karşılığında Aymelek Derneğimize teslim edilerek elde edilen gelirle anket çalışmaları sonunda tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin dileklerini yerine getireceğiz" dedi.