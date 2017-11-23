Aynı Aileden 7 Kişi Mantardan Zehirlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde aileden 7 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde aileden 7 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah ormanlık alandan mantar toplayan K. ailesi fertleri, akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Baş dönmesi ve kusma şikayeti ile İznik Devlet Hastanesine gelen F.K. (28), F.K. (31), H.K. (52), M.K. (27), E.K. (16), Ö.F.K. (7), Y.K. (3) acil serviste tedavi altına alındılar. Yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaşılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.