Aynı Aileyi İkinci Kez Dolandırmak İsteyince Yakayı Ele Verdi

Bursa'da aynı aileyi ikinci kez dolandırmak isteyen şahıs, suçüstü yakalandı.

Bursa'da aynı aileyi ikinci kez dolandırmak isteyen şahıs, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü şüpheli şahıslar, 72 yaşındaki S.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı adamdan 65 bin lira ve 67 yaşındaki eşi S.Y.'den 31 bin lira para istediler. İstedikleri parayı yönlendirdikleri bir kişiye vermesini söyleyen dolandırıcılar yaşlı çiftin toplam 96 bin lira aldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı çift, durumu polise bildirerek ekiplerden yardım istedi. Aynı dolandırıcılar, çifti tekrar arayarak kendilerini başkomiser olarak tanıttıktan sonra daha fazla para istediler. Polis ekipleri yaşlı çiftle işbirliği yaparak suçluları yakalamak için çalışmalara başladı. Yaşlı çift, dolandırıcıların istediği parayı çekerek eve geldi. Dolandırıcı B.K.(37) yaşlı çiftin parasını almak için eve gelince polis ekipleri suçüstü yaparak zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.