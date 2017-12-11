Aynı Yolda 15 Dakika Arayla İkinci Kaza: 2 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazadan 15 dakika sonra başka bir araç aynı bölgede şarampole yuvarlandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazadan 15 dakika sonra başka bir araç aynı bölgede şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından aynı bölgede Muharrem Kulat yönetimindeki 06 RHR 08 plakalı otomobil de buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Muharrem Kulat ile araçta bulunan Kadir Kulat yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede başka kazaların yaşanmaması için jandarma sürücüleri uyarıyor.