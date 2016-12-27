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Ayrıldığı Sevgilisini Öldüren Kadının Yargılanmasına Başlandı

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Ayrıldığı Sevgilisini Öldüren Kadının Yargılanmasına Başlandı
Elazığ'da ayrıldığı sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle "Canavarca hisle öldürmek" suçundan yargılanan kadın, şoka girip bıçağı sağa sola sallarken...

Elazığ'da ayrıldığı sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle "Canavarca hisle öldürmek" suçundan yargılanan kadın, şoka girip bıçağı sağa sola sallarken cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Olay, 11 Haziran'da, Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelmişti. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Behram Alp (39), kendisini terk eden sevgilisi Bircan B.'nin (35) evinin kapısını kırarak, içeriye girmiş ve genç kadını darp etmişti. Bunun üzerine eline bıçak geçiren Bircan B., Alp'i 18 yerinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek, öldürmüştü. Olay yerinde suç aletiyle yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bircan B.'nin yargılanmasına bugün Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Bircan B., maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı iddianamesinde, cinayet zanlısı kadın için "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Kabul edilen iddianamenin ardından sanık hakkında yargılanmaya geçildi.

Mahkeme heyetine ifade veren Bircan B., "Kötü olduğum için ifade verebilecek durumda değilim. Daha önce beni sürekli tehdit ediyordu. Ayrılmak istedim ama ayrılmadı. Beni sürekli dövüyordu. Bunlar emniyette de kayıtlı. Kapının kırılması ile şoka girdim. Bıçağı sağa sola salladım. O sürekli sol beline bakıyordu. Sürekli ailemi öldüreceğini söylüyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa ilk savunmasında, Behram Alp'in kalbine bıçakla 7-8 defa vurduğunu itiraf ettiğini söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine cinayet zanlısı kadın ise sessiz kalmayı tercih etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen zanlının kardeşi Nurcan B. ise, "Ablam Behram Alp ile uzun süredir sevgiliydi. Bırakmak istedi ama Behram maaşını yemek için bırakmıyordu. Bircan kendini kaybetti. Öldürdükten sonra bize namusunu temizlediğini söyledi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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