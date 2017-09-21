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Ayşeabla Koleji’nde Eğitim Öğretim Yılı Coşkuyla Açıldı

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Ayşeabla Koleji’nde Eğitim Öğretim Yılı Coşkuyla Açıldı
Özel Ayşeabla Okulları eğitim öğretim yılının açılışında, kamu yönetimi ve siyaset dünyasının birçok önemli ismi katıldı.

Özel Ayşeabla Okulları eğitim öğretim yılının açılışında, kamu yönetimi ve siyaset dünyasının birçok önemli ismi katıldı.

2017-2018 eğitim öğretim yılının açılışında, kamu yönetimi ve siyaset dünyasının birçok önemli ismi, Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları'nda buluştu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Üniversite Üst Yönetimi ve Mezunlar Derneği Başkanı Taşkın Tahmaz, törene katılan isimler arasındaydı.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal Erdinç açılış konuşmasında, öğrencilerin heyecanını paylaştığını ifade ederek şunları söyledi; "Sosyal gelişim ve akademik başarının birlikte yürütülmesi esas olan Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları'nda; sevgi, saygı ve huzurun temel alınıyor. Atatürkçü düşünce ışığıyla beslenen köklü eğitim anlayışımız giderek artan sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif başarılarla taçlanıyor diyen Erdinç, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, Rektör Prof. Dr. Ali Haberal'a, Yönetim Kurulu'na, öğretmenlere, öğrencilere ve güvenleri ile destek olan velilere teşekkür etti.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise konuşmasında; akılcılık ve bilimin ışığında hizmet veren Başkent Üniversitesi kurumlarında Atatürk değerlerinden asla ödün verilmediğini belirterek; tüm yönetici, öğretmen ve velilere teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi. Törende ayrıca, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 2017-2018 eğitim öğretim yılı için gönderdiği kutlama mesajı da okundu.

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