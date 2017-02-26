Ayso Akreditasyon Sertifikası İle 5 Yıldız Kapsamına Girmeye Hak Kazandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde yapıldı. Yapılan törenle birlikte 26 Oda ve Borsa daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandı. Sertifika törenine Aydın Sanayi Odası adına, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu ve Akreditasyon Kurulu üyesi Sinan Yılmaz ve Genel Sekreter Kerem Öden katıldı.

Törende; Türkiye'nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, akredite olan oda ve borsalar için "Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, yurt dışındaki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalarımız da minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar" dedi.

Törene katılan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, reel sektörü oda ve borsaların temsil ettiğini ifade etti. Hizmet ve üretimde belli standartları sağlamanın tarih boyunca uygulandığını belirten Tüfenkci, "Ahilikte üretimin her aşaması, belli standartlara, kurallara bağlanmıştı. İşte bu üyelere hizmet veren odalarımızın hizmetinin, belli bir standartta olması bizim için önemlidir. Bunun için harcanan çabayı, inanın sadece bir berat almak için olarak anlamayın. Bu kapsamda, Daha çok çalışmalıyız. Kırtasiyecilikten ve bürokrasiden kurtulmamız lazım. Ülkeye daha fazla ne verebiliriz, ne kazandırabiliriz bunun hesabını yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Sanayi Odası Akreditasyon Sertifikasını TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete'den aldı. AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin yaptığı açıklamada "Odamızın 2008 yılında kuruluşundan itibaren, oda yönetimlerimiz ve meclislerimizin uyumlu çalışmaları sayesinde, hem oda üye sayımızı hem de oda bütçemizi büyüttük. Bu kapsamda oda faaliyetlerimizi geliştirerek, oda hizmetlerinde 5 yıldızlı hizmet verme kalitesine ulaştık. Akreditasyon sisteminde odalarımızı bu yönde teşvik eden ve destekleyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu" na ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanlığına Odamız adına teşekkür ediyorum. Odamız en büyük hedefi; TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi entegrasyonu ile odamızdaki hizmet anlayışını hem nitelik hem de nicelik açısında sürekli geliştirerek, ilimizdeki sanayi kuruluşlarının tamamını AYSO çatısı altında bir araya getirmektir. Sanayicimizin, AR-GE destekli daha fazla üretim ve yatırım yapması, Sanayicimizin, yeni pazarlara açılması, ihracat yapma kabiliyetinin artması ile daha fazla ihracat yapabilmesi, İstihdamın artması ve işsizliğin azalması, Sanayicimizin talepleri doğrultusunda belirlenen iş kollarında çocuklarımıza ve gençlerimize mesleki eğitime yönelmelerini sağlamak gibi 4 temel başlıkta sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bu akreditasyon ve sürekli iyileştirme sistemi içinde sorgulayıp en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, ilimiz ve bölgemiz ekonomisine yön vereceğine inandığımız Aydın Serbest Bölge (AYSER) projemiz hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu" na bilgi verdim" dedi.