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Ayso Yönetimi Çıldır Havalimanı Ve Uçuş Okulu’nu Ziyaret Etti

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Ayso Yönetimi Çıldır Havalimanı Ve Uçuş Okulu’nu Ziyaret Etti
Ayso Yönetimi Aydın Çıldır Havalimanı ve Turkish Airlines Flight Academy Genel Müdürü Sunay Karamık'ı ziyaret etti.

Ayso Yönetimi Aydın Çıldır Havalimanı ve Turkish Airlines Flight Academy Genel Müdürü Sunay Karamık'ı ziyaret etti.

Ziyarete; Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz ve Genel Sekreter Kerem Öden katıldı.

Aydın Çıldır Havalimanı ve Turkish Airlines Flight Academy Genel Müdürü Sunay Karamık; THY pilot okulunun mevcut durumda 200 pilot adayının yetiştirildiğini, havaalanı yolu üzerindeki 36 dönüm eski tütün depoları alanında okul ve kampüs yatırımlarına en kısa sürede başlanacağı bilgisini verdi. Burası faaliyete geçtiğinde de THY pilot ihtiyacının çoğunun Turkish Airlines Flight Academy'den sağlanacağını söyledi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Turkish Airlines Flight Academy'nin mevcut durumdaki yerleşkesinden çok etkilendiğini, kampüs şeklinde yatırımlar ile Turkish Airlines Flight Academy'nin Aydın için çok önemli bir katkı olacağına inandığını belirtti. Meydan İşletme Şefi Serdal Şentürk ile birlikte teknik gezi yapıldı.

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