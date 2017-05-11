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Aytemiz Alanyaspor, Haydar Ve Efecan Sözleşmelerini 2 Yıl Uzattı

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Aytemiz Alanyaspor, Haydar Ve Efecan Sözleşmelerini 2 Yıl Uzattı
Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz ve orta saha oyuncusu Efecan Karaca'nın sözleşmelerini yapılan imza töreniyle 2 yıl daha uzattı.

Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz ve orta saha oyuncusu Efecan Karaca'nın sözleşmelerini yapılan imza töreniyle 2 yıl daha uzattı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde takımın birinci ve ikinci kaptanları Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca'nın bu yılsonunda sona erecek olan sözleşmeleri 2019 yılına kadar uzatıldı.

Çavuşoğlu: "Size yakışan gidip boş mukaveleye imza atmaktır"

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Takım kaptanlarımızdan Haydar ve Efecan kardeşlerimizin sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. 1 ay önce ikisini de çağırdım ve dedim ki; "Siz bu takımın ve Alanya'nın evlatlarısınız. Alanyaspor'la özdeşleştiniz. Gerek taraftar gerekse yönetimle. Kendilerine, "Size yakışan gidip boş mukaveleye imza atmaktır" dedim. Sağ olsunlar kendileri de aynı şekilde Alanya ve Alanyaspor'u ne kadar benimsediklerini gösterdiler. Zaten 2'nciligden bu yana verdikleri emekle, çabayla 2 tane şampiyonluk yaşamış kardeşlerimiz. Onlar gerekeni yapmıştır, biz de yönetim olarak gerekeni yapmışızdır. Sözleşmelerini uzattık, kendilerine hayırlı olsun. Camiamıza bu zamana kadar çok emek kattılar. Bundan sonra da katkı sağlamaya devam edecekler. Camiamız adına çok teşekkür ederim. Zaten artık Alanyalı, Alanyasporlu oldular. A'dan Z'ye kulübü sahiplendiler. Bundan sonraki süreçte onlara başarılar diliyorum" dedi.

Yılmaz: "Alanyaspor için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım"

Gazetecilere açıklama yapan 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi Haydar Yılmaz ise, "Bu tarz protokoller aslında beni biraz geriyor. Konuşacak fazla bir şey bulamıyorum ama sözlerime başkanıma, büyüğüme, ağabeyime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bizi tekrardan Alanyaspor çatısı altında tuttuğu için, 2 yıllık sözleşme önerdiği için. Bizi bu aileden gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Başkanım maddi, manevi olarak 4 senedir canla başla çalışıyor. Bizi hiç yalnız bırakmadı. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızdaydı. Destek verdi,ağabeylik, babalık yaptı. Takımı nereden nereye getirdiğini biliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum aşçısından çaycısına kadar. Bundan sonra da Alanyaspor için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki seneler içerisinde takımı daha üst sıralara getirebilmek için ne gerekiyorsa futbolcu olarak çalışacağız. Burada bu sözleri teminat olarak verebilirim" diye konuştu.

Karaca: "Bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık"

Orta saha oyuncusu Efecan Karaca ise şöyle konuştu:

"Başkanımızın da dediği gibi biz buranın bir parçası olduk artık. 4 yılda 2 şampiyonluk ve güzel başarılar elde ettik. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Başkanımız, "Siz buranın evladısınız" dedi. Biz de zaten Haydar ağabeyle birlikte Alanyaspor'la özleşmiş durumdayız. Bu imkanı yarattıkları için çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Herkese çok teşekkür ederim. Her iki tarafa da hayırlı, uğurlu olsun."

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