Aytemiz Alanyaspor, Konya’dan 3 Puanla Döndü

Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Safet Susic, "Bana göre güzel bir maç oldu. İki taraf da pozisyona girdi ve biz haklı olarak...

2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Safet Susic, "Bana göre güzel bir maç oldu. İki taraf da pozisyona girdi ve biz haklı olarak galibiyeti aldık. Takım oyuncularını tebrik ediyorum. Galiba bizim motivasyonumuz daha fazlaydı Konyaspor'a göre. Bu galibiyetten dolayı biz muhtemelen ligde kaldık. Bizim takımı tebrik ediyorum. Konyaspor'a başarılar dilerim" dedi.

Aykut Kocaman'ın Konyaspor'dan ayrılmasının gündemde olduğunu ve teklif gelmesi halinde Konyaspor'a gelip gelmeyeceği sorulan Safet Susic, "Benim Alanyaspor ile sözleşmem devam ediyor. Buradan memnunum. Bu konuda fazla konuşacak bir şey yok" şeklinde cevap verdi.