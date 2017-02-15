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Aytemiz Alanyaspor’da Hedef Mutlak Puan

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Aytemiz Alanyaspor’da Hedef Mutlak Puan
Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, "Trabzonspor son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve öz güvenini...

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, "Trabzonspor son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve öz güvenini tazelemiş olarak çıkacağız sahaya. Maça da böyle çıkacağız. Hedefimiz puan ya da puanlar almak" dedi.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını yapılan çift idmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, günün ikinci idmanında taktik çalışma yaptı. Düz koşu ile başlayan günün ikinci idman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde yapılan idmanın devamında ise taktik çalışma yapıldı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Cenk Ahmet ve Deniz Vural katılmadı.

Savut: "Her puan altın değerinde"

Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Trabzonspor deplasmanından puan yada puanlarla denmek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Her puanın altın değerinde olduğunu belirten Savut, "Bizim için sıkıntılı geçen süreçten sonra yeni hocamızla çıktığımız ve evimizde oynadığımız Gençlerbirliği maçı büyük önem taşıyordu. Çok şükür istediğimiz bir sonucu aldık. Bu sonuç takıma öz güven ve moral getirdi. Bu hafta deplasmandaki rakibimiz Trabzonspor, son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve öz güvenini tazelemiş olarak çıkacağız sahaya. Maça da böyle çıkacağız. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Lig artık daha çetin mücadelelere sahne oluyor. Dolayısıyla her puan altın değerinde. Bunun bilinciyle hazırlanıyoruz" dedi.

"Lig git gide çetinleşiyor"

Ligin ilk yarısında çok önemli maçlara ciddi eksiklerle çıktıklarını dile getiren Savut, "Uzun zaman sonra tam kadro olarak hazırlanıyoruz. Bir futbolcumuzda sıkıtımız var. Cenk Ahmet dışında tam kadro çıkıyoruz sahaya. Tabi bu bizim için önemli takımında kendine güvenini yerine getiriyor. Sahaya da yansıyacağını düşünüyorum. Şuanda bir Emre Akbaba cezalı yerine oynayacak arkadaşlarında en az Emre kadar takıma katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Kayserispor 2 haftada Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6 puan aldı. Oyuncuların hanesinde ciddi artılar bunlar. Onlarda 2'inci yarıya hoca değişikliğiyle başladılar ve faydasını da gördüler. Adanaspor toparlanma sürecindeydi. Gaziantepspor hoca değişikliğiyle başladı. Alt sıradaki takımların daha da güçlenerek ikinci yarıya başladıklarını söyleyebiliriz. Bizi de buna güçlenmeye dahil ederek konuşuyorum. Rizespor hocasıyla devam ediyor ama alt sıradaki takımlar artık kolay yenilenecek takım değiller. Dolayısıyla az öncede söylediğim gibi lig git gide çetinleşiyor" diye konuştu.

"Rakip ayırt etmiyoruz"

Ligde rakip ayırt edecek durumda olmadıklarını kaydeden Savut, şöyle dedi:

"Mücadeleler daha da çetin ve zor oluyor. Bu doğrultuda hazırlanıyoruz biz de karşılaşmalara. İnşallah karşılığını alıp, hedeflediğimiz, arzuladığımız puanla ligi bitirmek istiyoruz. Şimdi biz dışarıdan bakıldığında ve sonuçlara bakıldığında deplasmanda az maç kazanmış gibi gözüküyor olabiliriz. Ama birçok maçın performansının sonucu yansımadığını düşünüyorum. Kaza bileceğimiz çok deplasman maçını küçük hatalarla mağlup bitirdik. Trabzon her halükarda zor bir deplasman ama artık bundan sonraki süreçte rakip seçmek gibi bir lüksümüz yok. Rakip ayrıt etmek gibi bir durum söz konuşu değil. Her maç için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Puan yada puanlar için sahaya çıkıyoruz. Bu haftada öyle olacak."

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