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Ayto’dan Ürdün’de Üyelerine İş Bağlantıları

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Ayto’dan Ürdün’de Üyelerine İş Bağlantıları
Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Ürdün İş Forumuna TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu himayelerindeki Türk işadamı heyeti ile birlikte...

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Ürdün İş Forumuna TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu himayelerindeki Türk işadamı heyeti ile birlikte TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, karşılıklı ticareti artırmak için Ürdün'e çıkarma yapan heyet, Ürdün Başbakanı Al Mulki ve Maliye, Su İşleri, Ulaştırma, Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanları ile görüştü.

Yoğun bir katılımın olduğu Türkiye-Ürdün İş Forumu'nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ürdün'de 1 milyar dolara ulaşan yatırımları artırmayı ve buradaki su ve alt yapı projelerinden daha fazla pay almayı istediklerini söyledi.

Türkiye-Ürdün İş Forumunun ardından konuşan AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olmamın dışında aynı zamanda Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak da katılmış bulunmaktayım. Toplantı öncesinde heyetimizi kabul eden Ürdün Başbakanı Al Muki ile ekonomik ilişkileri ve sorunları masaya yatırma fırsatı bulduk. Görüşmeye aynı zamanda Ürdün'ün Maliye, Su İşleri, Ulaştırma, Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanları da katıldı. İki ülke ekonomisi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ticaretin geliştiği yerde huzur da vuku bulur. Bu coğrafyanın bu huzura kavuşması için Türk İşadamları üzerine düşen görevi yapmaya hazır. Ziyaret sırasında yaptığım ikili görüşmelerde sonucunu hemen aldığımız bazı gelişmeler de oldu. Odamız üyesi Orge Yapı Tasarım Dekorasyon Limited Şirketi sahibi Ahmet Geçgel beyefendiyi kendi iş kolundan bir firma ile görüştürdüm ve Ahmet Bey Ürdün'e bayilik verme konusunda kendileriyle anlaştı. Bunun dışında Odamız üyesi OKT Treyler A.Ş. firması ortaklarından Gökhan Maraş ve Taviller A.Ş. firması ortaklarından Kamil Tavil beyefendiler de yönlendirmelerimiz sonucu önemli iş bağlantıları yapmak üzereler. Bizler bu görevlere gelirken Hakan Ülken olarak değil Aydın Ticaret Odası olarak geliyoruz. Yurt dışı ya da yurt içi ziyaretlerimizde amacımız düştüğümüz yerden Aydın için üyelerimiz için bir avuç toprakla kalkmak" dedi.

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