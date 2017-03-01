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Ayvacık’ta 16 Dakikada 8 Deprem Meydana Geldi

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Ayvacık’ta 16 Dakikada 8 Deprem Meydana Geldi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir dakika arayla 4.9 ve 4.0 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir dakika arayla 4.9 ve 4.0 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Çanakkale ve Balıkesir bölgesindeki sosyal medya kullanıcıları yaşadıkları paniği sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 02.26'da Ayvacık Gülpınar açıklarında 4.0 ve bir dakika sonra Ayvacık Bademli açıklarında 4.9 şiddetinde iki büyük deprem kaydedildi. Çanakkale ve Balıkesir illerinde hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. 16 dakika içinde bölgede 8 deprem kayıtlara geçti. Yaşanan depremler sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları paniği mesajlarına yansıttı.

Ayvacık’ta 16 Dakikada 8 Deprem Meydana Geldi

Ayvacık’ta 16 Dakikada 8 Deprem Meydana Geldi

Ayvacık’ta 16 Dakikada 8 Deprem Meydana Geldi

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