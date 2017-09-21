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Ayvacık’ta Kurtuluş Coşkusu

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Ayvacık’ta Kurtuluş Coşkusu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Buradaki çelenk sunma törenine Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Garnizon Komutanı Vekili Hv. Svn. Bnb. Ahmet Kesgin, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ayvacık Belediyesi önündeki törenlerde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yılı kutlu olsun. Bundan 95 yıl önce 21 Eylül 1922'de ilçemiz düşman işgalinden kurtarılmıştı. Bizlere bu bayrağın altında özgürce yaşama imkanı veren ve bu uğurda canlarını hiçe sayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk Ordusu önünde saygıyla eğiliyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. O dönemde verilen mücadele ülkemizi bölmeye ve parçalamaya yönelik düşmanlara karşı idi. Şimdi yine bakıyoruz ki günümüzde 15 Temmuz'da da FETÖ, bu gaye amacıyla ülkemizde yapılanıp, kendi vatandaşımıza kurşun sıkıp, darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bundan 95 yıl önce nasıl ki düşmana karşı bir mücadele verdiysek, şimdi de millet olarak o bilince ve Türk ruhuna sahibiz" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterimi ile öğrencilerin şiir okunmasıyla program devam etti. Program Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nın bando ekibinin verdiği konserle son buldu.

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