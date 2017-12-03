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Ayvalık Chp’de Kan Değişimi

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Ayvalık Chp’de Kan Değişimi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı yeni yönetimini belirledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı yeni yönetimini belirledi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında; Ayvalık CHP'de İlçe Sekreteri Hüseyin Şalmanlı yeni ilçe başkanı seçildi.

Saat 14.00'de başlayan genel kurul toplantısında; CHP İl Başkanı Ender Biçki, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP eski Milletvekili Ali Kemal Deveciler, CHP İl yöneticisi Ensar Aytekin, Edremit Körfez ilçeleriyle, Balıkesir'in bazı ilçelerinin CHP İlçe Başkan ve yöneticileri, Ayvalık Belediye Meclisi'nin CHP'li meclis üyeleri, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda partili hazır bulundu.

Genel Kurul toplantısında konuşan Ayvalık'ın CHP'li Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ahmet Toker'e başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Göreve gelirken amaçlarının Ayvalık'ta sevginin kazanması olduğunu vurgulayan Gençer, "Bu sevgiyi Ayvalık'ımıza daha çok hissettirmek için hep birlikte daha çok çalışacağız. Katılım gösteren İl Başkanım Ender Biçki'ye ve yönetim kuruluna, Edremit Belediye Başkanım Kamil Saka'ya, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, çok değerli partililerimize şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Genel kurul toplantısında konuşan CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki de, Türkiye'nin son derece kötü bir dönemden geçtiğini savunarak, hedeflerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduğun söyledi.

Konuşmaların ardından; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in Ayvalık CHP'nin eski İlçe Başkanı Ahmet Toker'e yaptığı çalışmalar nedeniyle plaket vermesinin akabinde seçimlere geçildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer Divan Başkanlığı'na getirildiği genel kurulda, Divan Başkan Yardımcılığını Fevzi Keklikçi, divan katipliklerini ise; Dilek Saraçoğlu ile Nazlı Yalkınoğlu üstlendi.

Hüseyin Şalmanlı başkanlığındaki tek listenin oylandığı seçimlerde 282 delegeden 157'i oy kullanıldı ve Şalmanlı, Ayvalık CHP'nin yeni ilçe başkanı oldu.

Yapılan seçimlerde Ayvalık CHP'nin yeni yöneticileri ise; İmam Hüseyin Arslan, Seyhan Bodur, Nurten Büyükel, Tuğba Erol, Mehmet Ertuğ, Levent Güzel, Cihat İnce, Mehmet İnç, Savaş Küçük, Muzaffer Özel, Benal Satıcı, Renin Dilek Tan, Coşkun Tunçmen, Ali Uçaker, Mustafa Yıldırım ve Aynur Yorgun oldu.

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