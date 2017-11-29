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Ayvalık Kırsal Mahallelerinde İhaleyle Köy Tapularının Satışı Durduruldu

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Ayvalık Kırsal Mahallelerinde İhaleyle Köy Tapularının Satışı Durduruldu
AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Ayvalık'ta kırsal mahallelerinde köy tapularının ihaleyle satışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Ayvalık'ta kırsal mahallelerinde köy tapularının ihaleyle satışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydınlıoğlu, "Ayvalık'ta kırsal mahallelerinde köy halkından yoğun miktarda şikayet aldım. İhale ile evlerinin ve tarlalarının satışına yabancılarında girdiğini, bunun ise mağduriyete sebep olduğunu bildirdiler. Başbakanımıza ve maliye bakanımıza konuyu aktardım. Bu satış iptal edilmiştir. Daha ileri ki aşamalarda vatandaşların mağdur edilmeyeceği şekilde konuyu çözeceğiz." dedi.

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