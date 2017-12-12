Ayvalık Şefkat Evleri Derneği 2. Başkanı Uğur Odunlu’nun Acı Günü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin 2. Başkanı Uğur Odunlu, bir süredir amansız hastalıkla boğuşan...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin 2. Başkanı Uğur Odunlu, bir süredir amansız hastalıkla boğuşan ağabeyi Nedjet Odunlu hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan özel bir bankadan emekli olan 65 yaşındaki Nejdet Odunlu'nun hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Tedavi gördüğü Ayvalık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden ve ilçede "Bankacı" lakabıyla tanınan Nejdet Odunlu'nun cenazesi hastane morgundan alınarak, Çınarlı Camii'ne götürüldü. Burada kılınan öğle namazının ardından Odunlu'nun cenazesi sevenlerinin gözyaşları arasında Ayvalık Kabristan'ında toprağa verildi.

Nejdet Odunlu'nun cenazesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.