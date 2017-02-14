  • BIST 88.578
  • Altın 144,715
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Ayvalık Shm Müdürü Aydın Birdal’ın Acı Günü

» »
Ayvalık Shm Müdürü Aydın Birdal’ın Acı Günü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Aydın Birdal, amansız hastalıkla boğuşan eşi Zeynep Birdal'ı kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Aydın Birdal, amansız hastalıkla boğuşan eşi Zeynep Birdal'ı kaybetti.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana tedavi gören 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Zeynep Birdal tedavi gördüğü Ayvalık Devlet Hastanesi'nde gece yarısı hayatını kaybetti. Ayvalık Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'nün sevilen Müdürü Aydın Birdal'ın eşi Zeynep Birdal'ın cenazesi bugün Gömeç Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Gömeç Kabristan'ında toprağa verildi. Zeynep Birdal'ın cenazesinde; Ayvalık Kaymakamı ve Gömeç Kaymakam Vekili Namık Kemal Nazlı, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Ayvalık ve Gömeç'in daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Biricik eşini kaybeden Ayvalık İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Birdal'ın gözyaşları adeta sel olurken, Birdal'ı çocukları, yakınları ve dostları bir an için bile yalnız bırakmadı.

Ayvalık Shm Müdürü Aydın Birdal’ın Acı Günü

Ayvalık Shm Müdürü Aydın Birdal’ın Acı Günü

Ayvalık Shm Müdürü Aydın Birdal’ın Acı Günü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir Ülkü Ocakları Uyuşturucu İle Mücadele Ediyor14 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Tatvan Belediyesi, Bitlis Platformu Üyelerini Ağırladı14 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Hakkari’de 9 Köy İle 16 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı14 Şubat 2017 Salı 08:28
  • Derinkuyu’dan Halep’e 1 Tır Yardım Gönderildi14 Şubat 2017 Salı 08:28
  • Hırsızlar Mahalle Sakinlerini Canından Bezdirdi14 Şubat 2017 Salı 08:28
  • Hatay’da Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Sorgun’da “Sosyal Medya Okuryazarlığı” Eğitim Semineri Verildi14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Mersin’de Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:18
  • Adana’da Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti