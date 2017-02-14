Ayvalık Shm Müdürü Aydın Birdal’ın Acı Günü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Aydın Birdal, amansız hastalıkla boğuşan eşi Zeynep Birdal'ı kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Aydın Birdal, amansız hastalıkla boğuşan eşi Zeynep Birdal'ı kaybetti.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana tedavi gören 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Zeynep Birdal tedavi gördüğü Ayvalık Devlet Hastanesi'nde gece yarısı hayatını kaybetti. Ayvalık Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'nün sevilen Müdürü Aydın Birdal'ın eşi Zeynep Birdal'ın cenazesi bugün Gömeç Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Gömeç Kabristan'ında toprağa verildi. Zeynep Birdal'ın cenazesinde; Ayvalık Kaymakamı ve Gömeç Kaymakam Vekili Namık Kemal Nazlı, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Ayvalık ve Gömeç'in daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Biricik eşini kaybeden Ayvalık İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Birdal'ın gözyaşları adeta sel olurken, Birdal'ı çocukları, yakınları ve dostları bir an için bile yalnız bırakmadı.