Ayvalık Ve Küçükköy’de Teferiç Şenlikleri Coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Boşnak kökenli vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl 2. si düzenlenen ve Balkan Türkleri'nin...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Boşnak kökenli vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl 2. si düzenlenen ve Balkan Türkleri'nin hıdırellezi olarak kabul edilen Teferiç Şenlikleri'ne ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen Teferiç Şenliği, sabah saat 10.30'da Cumhuriyet Kültür Merkezinde düzenlenen panel ile başladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Özkul Çobanoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde; Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Asker Kartarı, Sanat Tarihçisi Dr. Berrin Akın ve Küçükköy eski Belediye Başkanı Bayram Ertuğral Balkan Kültürü ve Göç ve Küçükköy ile ilgili konuşmalar yaptı.

Teferiç Şenliklerine; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF) Başkanı Eşref Temiz, İstanbul Anadolu Yakası Bosna-Sancak Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Eden, İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül, İstanbul Bayrampaşa Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar, Biga Boşnak Derneği Başkanı Ergün Erhal, İstanbul Sefaköy Bosna Sancak Derneği Başkanı İsmail Şen, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker, Küçükköy eski Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Panelin ardından protokol ve kalabalık vatandaş topluluğu, kültür merkezi ile Küçükköy Merkezi arasındaki 1 kilometrelik mesafeyi Boşnak Tapana Orkestrası eşliğinde yürüdü. Şenliklerde; Küçükköy Merkezinde kurulan yerel yiyecek stantları ilgi görürken, Boşnak kökenli vatandaşlarla Teferiç Şenlikleri'ne katılan yabancı ülkelerden gelen konuklar balkan müzikleri eşliğinde doyasıya eğlendi. Şenliklerde halk oyunları ekipleri renkli görüntüleri beraberinde getirirken, Balkan ülkelerinin geleneksel kıyafetlerinin teşhir edildiği defile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şenliklerde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ın her köşesinin kültürel balkan izlerini ve değerlerini taşıyan Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl ikincisini düzenlendikleri Teferiç Şenlikleriyle Anadolu mozaiğinin tüm kültürel değerlerini kucaklamayı amaçladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Gençer, "Kültürü dolu dolu olan, çok kültürü bir arada bulunduran ve bunları hep beraber bir hoşgörü içinde yaşatan, Cumhuriyetin kurulduğu günden beri, bu süreci devam ettiren Ayvalık'ta bu şenlikleri neden yapıyoruz? Çünkü hiçbir millet kendi kültürünü unutmamalı. Kendi kültürümüzü, bu zenginliklerimizi yaşadığımız takdirde bu cumhuriyete daha fazla sahip çıkarız. Çünkü bu cumhuriyet, Osmanlı topraklarından dağılmış Türkleri ve Müslümanları bu coğrafyada toplamıştır" dedi.

Şenliklerde konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da, Balkan Türkleri'nin en önemli geleneklerinden biri olan Teferiç Şenlikleri'ne katılan vatandaşları selamlayarak, şenliklerin birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendirdiğini ve Anadolu halkının bu güzel geleneklerine sahip çıkması gerektiğini belirtti.