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Ayvalık Yağmura Teslim Oldu, Çok Sayıda Ev Ve Eski Otogar Sular Altında Kaldı

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Ayvalık Yağmura Teslim Oldu, Çok Sayıda Ev Ve Eski Otogar Sular Altında Kaldı
Ayvalık'ta dün gün boyu sağanak olarak yapan yağmur gece saatlerinde zaman zaman şiddetini arttırdı.

Sağanak yağış Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de etkili oldu.

Ayvalık'ta dün gün boyu sağanak olarak yapan yağmur gece saatlerinde zaman zaman şiddetini arttırdı. 45 dakika süresince şiddetli yağan yağmur Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Eski Otogar'ı sular altında bırakırken, bazı ekili alanları da adeta göle çevirdi. Şiddetli yağış nedeniyle Ayvalık'ın merkez mahallelerinden Hayrettin Paşa'da, 06 Mevkii'nde bulunan cadde sular altında kaldı.

Yağışın ardından 06 mevkiindeki bazı ev ve iş yerleriyle, Sarımsaklı mevkiindeki bazı apartmanların bodrum katlarında da su baskınlarının olduğu öğrenildi. Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre; su baskını yaşanılan bölgelerde herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığı bildirildi.

Eski Garaj'da esnaflık yapan Yaşar Yapıcılar, yetkililerin alacakları basit önlemlerle su baskınlarının önüne geçilebilmesinin mümkün olduğunu savundu.

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