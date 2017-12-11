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Ayvalık’a Tarihi İle Birlikte Sahip Çıkmaya Çalışacaklar

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Ayvalık’a Tarihi İle Birlikte Sahip Çıkmaya Çalışacaklar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 yıl önce kurulan Ayvalık Tarihi Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği toplandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 yıl önce kurulan Ayvalık Tarihi Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği toplandı.

Dernek Başkanı Özer Dikduran'ın yanı sıra dernek yöneticileri; Asım Sürer, Aysel Tülay Bayraktar, Şerif Bacık, Ali Serdar Kandiye'nin öncülüğünde dernek binasında gerçekleşen toplantıda, ilçeye tarihi ve kültürel değerlerin korunacağı büyük bir kent arşivi kazandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Yapılan toplantının ardından bir açıklama yapan Ayvalık Tarihi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Özer Dikduran, Ayvalık'ın; ilk çağda Misya, Hititler, Frigler, Lidya, orta çağda; Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu 14.yüzyıldan itibaren de; Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girdiğini belirtti.

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