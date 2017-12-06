Ayvalıkgücü Belediyespor’dan ‘Ümit’ Bebeğe Forma Jesti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Güngör Sezer, Kulüp Antrenörü Mehmet Yıkılmazdağ, teknik ekip ve futbolcular...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Güngör Sezer, Kulüp Antrenörü Mehmet Yıkılmazdağ, teknik ekip ve futbolcular Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve eşi Yasemin Gençer'in geçtiğimiz hafta dünyaya gelen bebekleri "Ümit" için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ümit bebek için özel olarak yaptırılan forma hediye edildi.

Sürpriz yapan tüm kulübe teşekkür eden Başkan Gençer, çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade etti. Gençer, birlik beraberliklerinin sürmesini diledi.