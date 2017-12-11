Ayvalıkgücü Voleybolda Pupa Yelken Gidiyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 2. Ligdeki gururu Ayvalıkgücü Belediyespor Bayan Voleybol takımı İstanbul'un güçlü ekiplerinden Silivrispor'u deplasmanda...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 2. Ligdeki gururu Ayvalıkgücü Belediyespor Bayan Voleybol takımı İstanbul'un güçlü ekiplerinden Silivrispor'u deplasmanda 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor Bayan Voleybol Takımı alt yapıya verdiği değerin meyvelerini bir bir alırken, önüne gelen takımı mağlup etmesiyle de göz dolduruyor.

Filenin Ayvalıklı Sultanları ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Silivrispor'u; 25- 18, 25-22 ve 25-17 setlerle 3-0 yendi.

Silivri Abdi Ezer Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Ayvalıkgücü Belediyespor Voleybol branşı Sorumlusu Saki Bacan ile sporcuların aileleri de takımı yalnız bırakmadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in sık sık telefonla İstanbul'u arayarak maçın dakika ve skoru hakkında bilgi aldığı karşılaşmayla, Ayvalıklı Filenin Sultanları 4 hafta üst üste aldığı galibiyetlerle ligde 6. sıraya yükseldi.

Ligde lider durumda olan İstanbul Esenler Arteros ile arasında 6 puan fark kalan kırmızı-beyazlı takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu bir kez daha yineleyen Ayvalıkgücü Belediyespor Bayan Voleybol Takımının Teknik Direktörü Sedat Oğuz, "Ligde çoğunlukla kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız karşılaşmalar kaldı. Takımıma güveniyorum. Allah nasip ederse, lig sonunda şampiyonluğu kucaklayarak, bizlere en büyük desteği veren Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in şahsında bu başarıyı Ayvalık halkımıza hediye edeceğiz. Allah nasip ederse gelecek sezon 1. Ligde Ayvalık'ımızı temsil edeceğiz" diye konuştu.